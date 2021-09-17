Страны Европы, которые первыми могут стать "зоной безналичных расчетов"

Данные центрального банка Швеции Riksbank свидетельствуют, что в 2010 году наличными деньгами за покупки рассчитывались 39% жителей страны. Спустя десять лет этот показатель упал до 9%. В свою очередь, данные Eurostat свидетельствуют, что 82% жителей Швеции регулярно осуществляют покупки в интернете (где, логично, расчеты осуществляются только в цифровой среде).

Странд поясняет, что большая часть достижений связана с введенной в стране цифровой идентификационной системой BankID, позволяющей шведам идентифицировать себя и безопасно делать покупки в интернете, электронно подписывать документы, а также решать связанные с налогами вопросы. BankID - совместная собственность нескольких шведский и скандинавских банков, и, по данным GlobalData, примерно 80% жителей Швеции в этой системе зарегистрированы.

Идентификационную систему BankID использует и шведская мобильная платежная система Swish. Представитель Swish Шарлотта Линдблад поясняет, что

"любовь Швеции к безналичным денежным расчетам объясняется комбинацией нескольких факторов, среди которых - политические реформы, хорошая инфраструктура интернета и высокое доверие потребителей".

Обществу, которое хочет полностью отказаться от наличных денег, необходимо считаться с тем, что потребуются инструменты цифровой идентификации. Впрочем, Странд признает, что для этого могут быть различные препятствия, например, опасения людей в возрасте или отсутствие навыков использования цифровых инструментов. Чтобы их снизить, нужно, чтобы те, кому необходима помощь, ее получали. Странд предсказывает, что Швеция может полностью отказаться от наличных денег в 2026 году.

"Чтобы преодолеть последний километр и стать обществом безналичных денег, необходимо учесть, что есть отдельные группы общества, которым этот переход может доставить сложности. Обучение этого последнего процента использованию цифровых инструментов потребует времени, однако, думаю, не больше пяти лет", - указал Странд.

Великобритания

И в британском обществе осталась всего пара процентов жителей, которые пока что не готовы использовать цифровые финансовые инструменты. Именно поэтому предприятия финансовых технологий активно сотрудничают с британскими властями и создают все более новые и инновационные решения. Странд говорит, что политика регулятора в Великобритании позволяет проверить различные идеи, которые потенциально могут стать частью будней.

"Инициативы на уровне государства чрезвычайно важны. Если регуляторы позволяют под своим надзором проверить инновационную деятельность, это определенно создает благоприятную среду для ввода новых идей", - говорит Странд.

Кроме того, в Великобритании резко выросло число бесконтактных платежных карт и покупок в интернете. UK Finance сообщает, что 83% жителей Великобритании используют бесконтактные платежные карты.

"Мы считаем, что влияние пандемии Covid-19 ускорило переход от традиционной торговли к э-коммерции минимум на два-три года.

Мир без наличных денег гораздо безопаснее, эффективнее и прозрачнее", - прокомментировал представитель PayPal.

Поставщик услуг цифровых расчетов PayPal подсчитал, что еще до пандемии в Великобритании у него было большое число пользователей - в 2019 году эту услугу использовали 330 000 человек.

Чехия