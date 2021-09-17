Пт, 17.09.2021
Это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции Владимир Путин
Владимир Путин

Страны Европы, которые первыми могут стать "зоной безналичных расчетов"

ФОТО: Reuters / Scanpix

Если десять лет назад, выйдя из дома, ты вспоминал, что оставил кошелек на столе, это могло быть очень неприятным сюрпризом. Однако сегодня, когда мир познал созданные финансовыми технологическими предприятиями технологии - начиная с мобильных и заканчивая QR-платежами, все, что необходимо - не забыть дома мобильный телефон.

Портал Sifted.eu пишет, что мир очень быстро приближается к давно прогнозируемой "концепции общества безналичных денег". Сообщение GlobalData свидетельствует, что на отдельных рынках, в том числе в Швеции, Великобритании и Азии, удалось удачно добиться того, чтобы безналичные деньги в обществе стали реальностью уже сегодня.

"Телефон - это та вещь, которая вместе с нами почти все время. Это наше "окно" в цифровые платформы, социальные сети. Это наше главное средство, позволяющее жить в цифровом мире, и сейчас телефоны фактически стали и средствами платежа", - говорит глава платежной платформы Zumpler Йохан Странд.

Впрочем, пока что в мире нет ни одной страны, которая полностью бы отказалась от использования наличных денег. Sifted рассказывает, какие страны Европы могут стать первыми, полностью отказавшимися от использования наличности при расчетах.

Швеция

"Если мы посмотрим глобально, то сейчас происходит этакий забег, какая страна первой полностью откажется от наличных денег. Сейчас в лидерах - Швеция и Южная Корея.

В Европе Швеция определенно может быть первой - это относительно небольшая страна с огромным инновационным потенциалом", - говорит Странд.

Данные центрального банка Швеции Riksbank свидетельствуют, что в 2010 году наличными деньгами за покупки рассчитывались 39% жителей страны. Спустя десять лет этот показатель упал до 9%. В свою очередь, данные Eurostat свидетельствуют, что 82% жителей Швеции регулярно осуществляют покупки в интернете (где, логично, расчеты осуществляются только в цифровой среде).

Странд поясняет, что большая часть достижений связана с введенной в стране цифровой идентификационной системой BankID, позволяющей шведам идентифицировать себя и безопасно делать покупки в интернете, электронно подписывать документы, а также решать связанные с налогами вопросы. BankID - совместная собственность нескольких шведский и скандинавских банков, и, по данным GlobalData, примерно 80% жителей Швеции в этой системе зарегистрированы.

Идентификационную систему BankID использует и шведская мобильная платежная система Swish. Представитель Swish Шарлотта Линдблад поясняет, что

"любовь Швеции к безналичным денежным расчетам объясняется комбинацией нескольких факторов, среди которых - политические реформы, хорошая инфраструктура интернета и высокое доверие потребителей".

Обществу, которое хочет полностью отказаться от наличных денег, необходимо считаться с тем, что потребуются инструменты цифровой идентификации. Впрочем, Странд признает, что для этого могут быть различные препятствия, например, опасения людей в возрасте или отсутствие навыков использования цифровых инструментов. Чтобы их снизить, нужно, чтобы те, кому необходима помощь, ее получали. Странд предсказывает, что Швеция может полностью отказаться от наличных денег в 2026 году.

"Чтобы преодолеть последний километр и стать обществом безналичных денег, необходимо учесть, что есть отдельные группы общества, которым этот переход может доставить сложности. Обучение этого последнего процента использованию цифровых инструментов потребует времени, однако, думаю, не больше пяти лет", - указал Странд.

Великобритания

И в британском обществе осталась всего пара процентов жителей, которые пока что не готовы использовать цифровые финансовые инструменты. Именно поэтому предприятия финансовых технологий активно сотрудничают с британскими властями и создают все более новые и инновационные решения. Странд говорит, что политика регулятора в Великобритании позволяет проверить различные идеи, которые потенциально могут стать частью будней.

"Инициативы на уровне государства чрезвычайно важны. Если регуляторы позволяют под своим надзором проверить инновационную деятельность, это определенно создает благоприятную среду для ввода новых идей", - говорит Странд.

Кроме того, в Великобритании резко выросло число бесконтактных платежных карт и покупок в интернете. UK Finance сообщает, что 83% жителей Великобритании используют бесконтактные платежные карты.

"Мы считаем, что влияние пандемии Covid-19 ускорило переход от традиционной торговли к э-коммерции минимум на два-три года.

Мир без наличных денег гораздо безопаснее, эффективнее и прозрачнее", - прокомментировал представитель PayPal.

Поставщик услуг цифровых расчетов PayPal подсчитал, что еще до пандемии в Великобритании у него было большое число пользователей - в 2019 году эту услугу использовали 330 000 человек.

Чехия

Если говорить о платежных картах, то жители Чехии - одни из лидеров в Европе. Глава чешского финансового технологического предприятия Trisbee Михель Кашпар указал, что безналичные расчеты позволяют предприятиям легче и быстрее расти.

"Торговцам полностью понятны доступные данные о деньгах. Приложения безналичных денег позволяют всего за несколько кликов разработать программы лояльности, с помощью которых можно привлечь новых клиентов", - говорит Кашпар. Он указывает, что Trisbee работает не только в Чехии, но и в Словакии, Испании и Италии.

Он добавляет, что "страны Северной Европы - очень многообещающие места, которые в будущем станут "зоной безналичных денег", однако огромный потенциал есть и у Центральной Европы".

Польша

Пока одни считают, что ближе всего к обществу безналичных денег Швеция, директор по развитию бизнеса польской платежной системы BLIK Магдалена Кубиш отмечает, что Польша может на полном серьезе конкурировать со Швецией.

"Несмотря на то, что мы далеко от стран, где наличные расчеты образуют убедительно меньшую часть всех транзакций, жители Польши по-прежнему активнее хотят использовать инновационные платежные технологии, чтобы платить за продукты и услуги. Мы платим не только платежными картами, но и смартфонами", - говорит Кубиш.

Она указывает, что жители Польши всегда наслаждались покупками в интернете, однако в обществе по-прежнему царит мнение, что в кризисные времена наиболее заслуживающий доверия актив - наличные деньги, так как их не касаются кибернападения. Однако в целом имеющиеся в Польше тенденции наводят на мысль, что и эта страна приближается к обществу безналичных денег.

"Последние месяцы ясно показали, что вкусы и привычки поляков меняются. Польша становится все более современной, с уменьшающимся числом наличных расчетов", - указывает Кубиш.

Норвегия и Финляндия

Странд свою главную ставку делает на Швецию, однако он признает, что страны-соседи Швеции Финляндия и Норвегия - недалеко.

"Думаю, все скандинавские страны движутся в одном направлении, однако с разной скоростью. Считаю, что Финляндия и Норвегия находятся очень близко к Швеции," - говорит Странд.

Впрочем, он предупреждает, что странам, которые все больше используют безналичные денежные расчеты, нужно обращать больше внимания на безопасность цифровых платежей.

"Переход на безналичные денежные расчеты - очень ясная идея, однако чем активнее мы их используем, тем активнее нам нужно думать о безопасности и о том, как о ней позаботиться", - указал Странд.

Он также напомнил, что ситуация в Европе не всегда такая же, как в других частях мира. "Деньги используются по всему миру, и у нас по-прежнему есть несколько держав, где за товары или услуги можно расплатиться только наличными. Об этом забывать нельзя", - говорит Странд.


НАВЕРХ
Back