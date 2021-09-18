Сб, 18.09.2021
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"Самая сексуальная хоккеистка мира" ушла из спорта, но фанатов у неё стало только больше

Разглядывая Instagram этой пышногрудой блондинки, становится очевидно, что спорить с её неофициальным статусом "самой сексуальной хоккеистки мира" бесполезно. Девушку зовут Микайла Демайтер, и в прошлом она -  голкипер.

Микайла родом из страны, где в хоккей с детства играют практически все ребята, вне зависимости от пола. Не стала исключением и юная канадка Демайтер.

Она выступала голкипером команды "Блюуотер Хокс" из Онтарио, игравшей в Провинциальной женской хоккейной лиге в Канаде.

Её однозначно любили болельщики, но 21 апреля 2019 года Микайла объявила о завершении спортивной карьеры.

"Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за всё!" - так 21 апреля 2019 года Микайла объявила о завершении спортивной карьеры на своей страничке в Instagram.

После столь трогательного поста подписчиков у девушки только прибавилось. Возможно, дело в её новой профессиональной деятельности и соответствующих фотографиях. 21-летняя канадка теперь модель, а хоккейная амуниция - лишь часть декораций.


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