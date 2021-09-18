"Самая сексуальная хоккеистка мира" ушла из спорта, но фанатов у неё стало только больше

"Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за всё!" - так 21 апреля 2019 года Микайла объявила о завершении спортивной карьеры на своей страничке в Instagram.