В Риге вновь повысятся тарифы на отопление

"В Риге уже в ближайшее время цены на теплоэнергию повысятся, так как драматический рост цен на природный газ продолжается, и они уже выросли в десять раз по сравнению с летом прошлого года.

Ожидается, что тариф на тепло может увеличиться еще как минимум на 15% по сравнению с сентябрьским тарифом, который составляет 57,31 евро за мегаватт-час", - сказал Талцис.

Он отметил, что ситуация на энергетическом рынке тревожная. Rīgas siltums производит 30% необходимой в отопительный сезон теплоэнергии, а остальное закупает на рынке. Основным поставщиком теплоэнергии является Latvenergo, которое производит ее из газа, а цены на него растут с весны.

Rīgas siltums поставляет рижанам теплоэнергию из возобновляемых ресурсов, которую производит на собственных станциях и закупает у других производителей. Такая теплоэнергия значительно дешевле. Благодаря дочернему предприятию Rīgas BioEnerģija в Риге до сих пор удавалось обеспечивать сравнительно низкие цены на теплоэнергию.

Талцис отметил, что диверсификация топлива всегда была одним из приоритетов предприятия. "Осенью этого года, когда резко растет цена на природный газ, это еще раз подтверждает, что нужно продолжать начатый курс - использовать в теплоснабжении возобновляемые энергоресурсы, что позволяет быть более независимым и финансово стабильным", - отметил руководитель Rīgas siltums.

Тариф Rīgas siltums на теплоэнергию в сентябре уже был повышен на 26,6%, так как стоимость закупаемой у Latvenergo теплоэнергии выросла на 57%.