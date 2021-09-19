Swedbank: наличные деньги в Эстонии стали нишевым продуктом

"Хотя середину 1990-х и начало этого десятилетия можно считать золотым веком банкоматов, сегодня растёт спрос уже на посылочные автоматы. На смену наличным платежам пришли цифровые решения", - рассказал он.

Улла сообщил, что в прошлом году домашние хозяйства Эстонии совершили 6,2 миллиарда платежей по карточкам, то есть в среднем 16,9 миллиона в день (за последние четыре года этот показатель вырос на 25%).

"Согласно опросу, проведённому этой весной в странах Балтии, у большинства респондентов (53% в Эстонии, 48% в Латвии и 38% в Литве) в прошлом месяце было использовано менее 100 евро наличными. В среднем 25% респондентов использовали наличными от 100 до 300 евро", - отметил он.

Как считает Улла, такая статистика указывает на значительные изменения в повседневных привычках людей. Вместо монет и бумажных денег в кошельках людей можно найти разные платёжные карточки, а безопасные платежи гарантированы приложениями, используемыми в смартфонах.

"Конечно, это не означает, что наличные деньги исчезнут полностью. Наличные по-прежнему будут удобным способом оплаты небольших покупок; они также играют важную роль в местах, где другие платёжные решения ещё не доступны", - пояснил он.

По мнению Тармо Улла, банкоматы еще никуда не денутся. Сейчас в Эстонии в среднем 66,87 банкомата на 100 000 жителей, и среди европейских стран этот показатель находится в середине рейтинга, опережая Латвию, Литву, Финляндию и Швецию.

"Важно отметить постепенное исчезновение крупных денежных выплат, которые долгое время были одним из основных механизмов теневой экономики. Если мы даём ребёнку карманные деньги наличными или платим за чашку кофе несколькими монетами, это свободный выбор, обусловленный комфортом каждого человека. Однако если мы хотим заплатить наличными за новый автомобиль, что тоже не запрещено, большие суммы наличных в различных учреждениях могут вызывать сомнение в происхождение денег (конечно, оплата наличными деньгами не является незаконной, но хорошо известно, что так проще всего отмывать деньги)", - сказал Улла

Он подчеркнул, что, помимо прочего, необходимо учитывать аспекты безопасности.

"Источником инфекции может быть монета или банкнота, переходящая из руки в руку в течение дня. Однако крупные суммы денег могут стать целью грабителей. Согласно опросу, проведённому в странах Балтии, большинство людей считают, что хранение больших сумм наличных денег небезопасно, поэтому они не используются для оплаты (так ответили 80% респондентов в Эстонии и Литве и 73% респондентов в Латвии)", - сообщил он.

Использование наличных денег в повседневной жизни последние 10 лет постепенно сокращалось. Теперь же эта тенденция углубилась в связи с пандемией Covid-19.

"Например, владелец крупнейшей в Великобритании сети банкоматов сообщил о падении снятия наличных в прошлом году на 40% (по сравнению с 2019 годом)", - привел пример Улла.

В настоящее время в Европе наблюдается бум бесконтактных платежей: например, по данным Банка Эстонии, в июне этого года почти половина всех платежей карточками в Эстонии была произведена бесконтактным способом, а за рубежом бесконтактные платежи осуществлялись ещё чаще.