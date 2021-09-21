7 нюансов, которые должны знать водители о системе страховых рисков Bonus–Malus

ВМ класс – один из ключевых, но не единственный фактор, определяющий стоимость полиса ОСТА. Эту информацию страховщики могут использовать для расчета скидок или доплат за полис ОСТА.

Наивысший (17) ВМ класс в данный момент присужден 154 779 автовладельцам (по сравнению с предыдущим годом прирост составил 7635 водителей). В целом в высших / "хороших" ВМ классах (7-17) сейчас состоит 974 919 автовладельцев. В свою очередь низший (1) ВМ класс присужден 158 автовладельцам (по сравнению с предыдущим годом прирост составил 18 человек), а в низших / "плохих" классах (1-5) в целом состоит 21 816 владельцев транспортных средств. Начальный (6) класс в данный момент присужден 160 877 автовладельцам.

LTAB обобщил 7 важнейших нюансов, которые автоводители должны знать о системе ВМ и перерасчете классов.

Как рассчитывается ВМ класс?

ВМ класс перерасчитывается раз в год – 15 сентября и, беря во внимание исторические данные за последние 11 лет, ВМ класс может увеличиться или уменьшиться, а может остаться прежним. Рассчитывая ВМ класс, берутся во внимание страховые дни или период, на который было застраховано транспортное средство, а также количество страховых случаев или вызванных ДТП в течение последних 11 лет. Чтобы ВМ класс не снизился, в каждый из периодов (с 1 сентября предыдущего года до 31 августа нынешнего года) должно быть как минимум 275 страховых дней и не должно быть вызвано ни одного ДТП.

Что происходит в случаях, если одному владельцу транспортного средства принадлежит несколько транспортных средств одной категории?

Если в собственности имеется несколько транспортных средств одной категории (например, легковые транспортные средства, или планируется приобрести еще одно транспортное средство такой же категории), то ко всем ним применяется один и тот же ВМ класс. Поэтому, если на одном транспортном средстве будет вызвана авария, это повлияет на ВМ класс всех транспортных средств этой категории.

Как меняется ВМ класс при смене транспортного средства?

Сменив транспортное средство на другое такой же категории, к его владельцу применяется прежний ВМ класс. В свою очередь, если, например, вместо легкового транспортного средства приобретается транспортное средство другой категории, например, грузовое, меняется и ВМ класс.

Берутся ли при расчете ВМ класса ДТП, которые на принадлежащем Вам транспортном средстве вызвало другое лицо?

Да, поскольку ВМ класс применяется к владельцу транспортного средства (в отдельных случаях – к держателю). Поэтому, если транспортное средство доверено другому лицу и на нем была вызвана авария, она будет учитываться в истории владельца или держателя, и повлияет на ВМ класс.

Если после ДТП определена частичная виновность, повлияет ли это на ВМ класс?

Да, поскольку снижение ВМ класса применяется ко всем владельцам или держателям транспортных средств, водители которых признаны виновными или частично виновными в случившемся ДТП, и страховщик принял хотя бы одно решение о выплате страховой компенсации.

Как меняется присвоенный лицу ВМ класс, если было вызвано ДТП?

Если в анализируемый период была вызвана одна авария, ВМ класс снижается на 30%, если две – на 50%, если три – на 80%, если же было вызвано четыре и больше ДТП, владельцу транспортного средства сразу присуждается 1 класс.

Почему ВМ класс не меняется, если несколько лет владелец не был виновником ДТП и количество страховых дней было достаточным – не менее 275 дней в год?

Рассчитывая ВМ класс, учитывается история страхования владельца транспортного средства за последние 11 лет. Каждый год из истории удаляется один наиболее старый период и прибавляется новый. Если в какой-то из 11 актуальных периодов была авария или не было достаточно страховых дней, ВМ класс может не меняться в течение нескольких лет подряд.