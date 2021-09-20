Скоро цены на хлеб и мучные изделия могут вырасти на 10%. Почему так?

Она объяснила, что в настоящее время хлебопекарные предприятия еще используют прошлогоднюю муку, а цены на нее в этом году уже выросли примерно на 30-36% в зависимости от сорта зерна.

"Наиболее заметно поднялись цены на пеклеванную и дробленую ржаную муку - на 35% и 36% соответственно", - прокомментировала Дука.

В чем главная причина?

По словам исполнительного директора общества, подорожание хлеба и мучных изделий объясняется снижением урожая в этом году, особенностями приготовления каждого продукта, а также стоимостью другого необходимого сырья, в том числе рапсового масла, маргарина, семечек, орехов и др. Кроме того, на стоимость продукции будут влиять энергоресурсы - цены на электричество, газ и топливо.

Скажутся на уровне цен и затраты на рабочую силу, поскольку, как подчеркнула Дука, в настоящее время в пищевой промышленности наблюдается нехватка работников, и для их удержания или привлечения также придется повысить расходы.

Руководитель Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе ранее сообщила LETA, что с учетом объявленного масштабного роста цен на газ и электроэнергию, планируемого увеличения затрат на рабочую силу и других обстоятельств в дальнейшем следует ожидать не умеренного, а сравнительно быстрого и шокирующего роста цен на продукты питания.

Гулбе отметила, что в мире поднялись цены на крупы, масло и сахар, которые являются сырьем для производства многих продуктов питания. Также подорожали топливо и транспортные перевозки, что уже отразилось на ценниках на полках магазинов.

Из-за погодных условий?

Кроме того, в этом году был собран недостаточный урожай зерновых из-за погодных условий, в том числе сильной жары.

Руководитель отдела растениеводства Латвийского сельскохозяйственного консультационного и учебного центра (ЛСКУЦ) Оскар Балодис в разговоре с агентством LETA предположил, что урожай озимой пшеницы и озимого рапса будет примерно на 20% ниже, чем в прошлом году, а урожай озимой ржи снизится на 10%. Снижение летнего урожая по сравнению с 2020 годом, по оценке специалистов ЛСКУЦ, может составить от 25% до 40%.