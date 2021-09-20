Передача: как можно было не заметить возможного мошенничества при закупках для эстрады Межапарка?
Одним из наиболее заметных объектов "строительного картеля" является Большая эстрада Межапарка, которая обошлась Риге примерно в 100 миллионов евро.
Одним из наиболее заметных объектов "строительного картеля" является Большая эстрада Межапарка, которая обошлась Риге примерно в 100 миллионов евро.
Программа LTV Aizliegtais paņēmiens изучила расхождения между контрольными сметами и фактическими затратами, а также заслушала заключения эксперта по смете строительства о возможном повышении цен по таким позициям, как заработная плата и затраты на бетон и потолок на эстраде, сообщает lsm.lv.
Заказ на Большую эстраду Межапарка получил консорциум из двух предприятий - LNK Industries и Rere būve.
Передача осмотрела контрольные сметы: в первом туре стоимость реконструкции зрительской зоны в контрольной смете проектировщиков составляла 23,47 миллиона евро с НДС, однако получили заказ LNK Industries и Rere būve, запросившие за работу 32,36 миллиона евро.
Олег Буров, директор Департамента имущества Рижской думы, был удивлен открытием предложений и публично пожаловался на эту разницу в цене. Позже Буров признал виновными проектировщиков.
Архитектор Юрис Пога также признал ошибку в контрольном тесте.
"Со своей стороны, мы не оценили все земляные работы и тот факт, что строительство будет возможно зимой. Если бы ждали весны, эти сроки не были бы соблюдены. (...) Наш оценщик в разделе организации работы проводил оценку без привязки к конкретному времени", - говорит Пога.
#AizliegtaisPaņēmiens šķetina "būvnieku karteli" : kā neredzēja iespējamo krāpšanos Mežaparka estrādes iepirkumos?https://t.co/RbEiJ3j59k pic.twitter.com/YsESvUkEDs— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 20, 2021