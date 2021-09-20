Передача: как можно было не заметить возможного мошенничества при закупках для эстрады Межапарка?

Программа LTV Aizliegtais paņēmiens изучила расхождения между контрольными сметами и фактическими затратами, а также заслушала заключения эксперта по смете строительства о возможном повышении цен по таким позициям, как заработная плата и затраты на бетон и потолок на эстраде, сообщает lsm.lv.

Заказ на Большую эстраду Межапарка получил консорциум из двух предприятий - LNK Industries и Rere būve.

Передача осмотрела контрольные сметы: в первом туре стоимость реконструкции зрительской зоны в контрольной смете проектировщиков составляла 23,47 миллиона евро с НДС, однако получили заказ LNK Industries и Rere būve, запросившие за работу 32,36 миллиона евро.

Отличие от контрольной оценки: дороже на девять миллионов евро или +38%.

Олег Буров, директор Департамента имущества Рижской думы, был удивлен открытием предложений и публично пожаловался на эту разницу в цене. Позже Буров признал виновными проектировщиков.

Архитектор Юрис Пога также признал ошибку в контрольном тесте.