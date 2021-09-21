Вт, 21.09.2021
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Левитс выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Эгил Левитс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Президент Эгил Левитс и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич примут участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и сегодня Левитс выступит с речью, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

Также в рамках Генеральной Ассамблеи ООН три президента стран Балтии встретятся с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Планируется, что президент проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и другими лидерами, а также примет участие во встрече, организованной Атлантическим советом по инициативе Трех морей.

В рамках рабочего визита президент посетит американский штат Мичиган. Левитс обсудит глобальное влияние ЕС со студентами и преподавателями Мичиганского университета. Президент посетит Национальную гвардию штата Мичиган и встретится с губернатором штата Мичиган Гретхен Уитмер, а также с латышскими общинами в Нью-Джерси и Детройте.

В свою очередь Ринкевич в рамках своего визита в США встретится с представителями латышской диаспоры, сотрудниками посольства Латвии в США и представителями американских еврейских организаций.


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