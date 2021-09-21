Левитс выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Также в рамках Генеральной Ассамблеи ООН три президента стран Балтии встретятся с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Планируется, что президент проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и другими лидерами, а также примет участие во встрече, организованной Атлантическим советом по инициативе Трех морей.

В рамках рабочего визита президент посетит американский штат Мичиган. Левитс обсудит глобальное влияние ЕС со студентами и преподавателями Мичиганского университета. Президент посетит Национальную гвардию штата Мичиган и встретится с губернатором штата Мичиган Гретхен Уитмер, а также с латышскими общинами в Нью-Джерси и Детройте.