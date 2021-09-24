Литовские перевозчики ищут способы перенести бизнес в Латвию

Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас отмечает, что все больше компаний по причине неблагоприятного бизнес-климата в Литве перебираются в Польшу, Германию, Голландию, Бельгию, а новейшее направление - Латвия.

"Особенно сложная ситуация в малых и мелких компаниях, где работают до 49 работников. Они уже давно балансируют на пороге выживания, живут настроениями банкротства. (...) Начиная присматриваться к соседней Латвии, где более благоприятный инвестиционный климат, трудоустраивают водителей из третьих стран. Латвия является еще не открытой страной возможностей, где более благоприятные условия для выживания и развития", - отметил на пресс-конференции Буйвидас.

По его словам, компании испытывают все больше трудностей, а убытки насчитывают десятки миллионов евро.

Вице-президент ассоциации Витас Бучинскас сказал, что на латвийском рынке нет системы квот на трудоустройство работников, нет и коэффициентной системы при выплате командировочных.

"В Литве без квот и льготного трудоустройства граждан третьих стран мы не можем их дождаться по полтора-два месяца. Этот процесс в Латвии происходит быстрее, и через 25 дней работник уже может оказаться в компании, где трудоустроился", - сказал Бучинскас.

Кроме того, временный вид на жительство в Литве Департамент миграции представляет в течение двух месяцев, а за него нужно заплатить 240 евро. В Латвии он стоит 200 евро и решение принимается в течение 10 дней.