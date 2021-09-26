Rimi планирует открыть новый магазин в Олимпийском центре

Он сказал, что Rimi Latvia в настоящее время следит за тем, что происходит на рынке в связи с автономными торговыми точками - киосками и автоматами по продаже еды, которые можно увидеть на некоторых автозаправках и в магазинах стройматериалов.

"Мы пытаемся понять, интересно ли это нам, но окончательное решение еще не принято", - сказал Турлайс.

В то же время формат, с которым продолжает работать Rimi Latvia, - это Rimi Express.

"Мы надеемся, что новый Rimi Express появится в "Олимпийском центре Rimi" в Риге в этом году. Он будет меньше, чем предыдущие, и это будет другая концепция", - сказал Турлайс.

В настоящее время компания анализирует, где и какие типы Rimi Express работают лучше всего. По словам Турлайса, это зависит от специфики спроса и конкретного места.

"Поэтому мы стараемся максимально адаптировать магазины к конкретной среде и покупателям", - пояснил глава Rimi Latvia.