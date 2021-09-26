Вс, 26.09.2021
В нескольких пунктах вакцинации от Covid-19 в торговых центрах выстроились очереди по причине того, что стала доступной вакцина Johnson & Johnson. Инга Васильева, представитель NVD
Инга Васильева, представитель NVD

Схватка поставщиков в Муцениеки: предприниматель подозревает искажение конкуренции

Центр размещения беженцев в Муцениеки ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Предприниматель считает, что центр для беженцев Муцениеки допустил нарушение в конкуренции в поставках продуктов питания. Видео очевидца зафиксировано как проводилась торговля во время карантина в центре для размещения беженцев в Муцениеки с нарушением эпидемиологических требований. PMLP обещает пересмотреть порядок доставки товаров в центре беженцев Муцениеки в условиях карантина, сообщает передача Nekā personīga.

В центре Муцениеки отменен общий карантин. 5 человек по-прежнему болеют Covid-19, 25 жителей находятся на карантине.

При чем тут Covid-19?

До середины ноября на границе Латвии с Беларусью действует чрезвычайная ситуация. В центре для беженцев в Муцениеки царит напряженная атмосфера. Карантин там был введен из-за Covid, который показал, что МВД не было готово к тому, как следует организовать работу в чрезвычайной ситуации. Глава и заместитель руководителя центра заболели вскоре после организованного беженцами беспорядка. Сейчас там временно назначен новый начальник.

С нами связались владельцы местного магазина, которые доставляли продукты жителям Муцениеки на время карантина. Они обвиняют руководство центра и Управление по делам гражданства и миграции в попытках ограничить их торговлю нечестными методами. Глава PMLP подтверждает, что некоторые процедуры в нестандартных обстоятельствах могли быть не до конца продуманы.

В августе - начале сентября десятки новых жителей были доставлены из-за границы с Беларусью в центр Муцениеки, который вмещает в себя до 450 человек. Тесты беженцев показывали, что у многих обнаружен Covid-19. Был введен карантин. Если до этого все жители центра могли делать покупки в ближайших магазинах, то с 7 сентября ворота заведения закрыты. Жители заявили, что давали полиции несколько часов, чтобы снять карантин, в противном случае угрожали снести забор и сбежать.

Борьба двух магазинов 

Мятежных жителей успокоили. Им также удалось найти временное решение для доставки товаров из местных магазинов, которые им было запрещено посещать на неопределенный срок. В разговоре с представителем местного магазина ALEA передаче Nekā personīga удалось узнать, что им позвонил руководитель и заместитель центра для беженцев и объяснили, какой будет новая процедура.

С заместителем руководителя центра для лиц, ищущих убежища "Муцениеки"- Эльвийсом Ламбертом, связаться не удалось. Как подтвердил руководитель Управление по делам гражданства и миграции - он находится на больничном и с 30 сентября его работа в Муцениеках будет прекращена. Заявление об отставке уже написал бывший руководитель центра Петерис Грубе.

В беседе с Nekā personīga начальник Саласпилсской полиции опроверг такую ​​возможность, что по рекомендации своих сотрудников одному предпринимателю запретили торговать в центре убежища. Аналогичные заявления делает пресс-центр Государственной полиции в Риге.

Оба конкурирующих магазина находятся на расстоянии более 10 метров от центра. Магазин ALEA, которому запретили торговать во время карантина, работает тут только с января. Другой работает уже 20 лет.

Владелец магазина Mucenieki отрицает, что у него была какая-то особая встреча с руководством центра. Отрицает и то, что его лоббировали некоторые сотрудники Саласпилсской полиции. Получил телефонный звонок, что может торговать. Он утверждает, что в первые дни карантина оба магазина могли начать работать в этом районе, но только каждый в свое время. Потом порядок изменился, и он начал работать один. Почему - неизвестно.

В их распоряжение попали видеозаписи, снятые жителями центра. На видео можно увидеть, как осуществлялась доставка товаров на территорию центра магазином Mucenieki. Его владелец и несколько жильцов во время карантина не носили маски. Дистанция не соблюдалась. За происходящим наблюдали даже несколько сотрудников Государственной полиции.

Владельцы второго магазина ALEA, считая, что их право на свободную торговлю было нарушено, обратились в Латвийскую ассоциацию независимых торговцев, которая курирует небольшие региональные магазины.

Что из этого следует?

Руководство Управления по делам гражданства и миграции в беседе с Nekā personīga отрицает лоббирование интересов одного бизнесмена в Центре Муцениеки. В связи с путаницей в организации торговли, возникшей во время карантина, предполагается ввести единообразную и понятную процедуру, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Общий карантин в центре Муцениеки снят с четверга. Но его могут восстановить в любой момент, если количество заболевших резко возрастет. По последней информации, в пятницу в Муцениеках находились 272 соискателя убежища. Из них 25 находятся на карантине, 5 болеют Covid 19. Еще 47 были размещены в Дзинтари, Юрмала.


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