Схватка поставщиков в Муцениеки: предприниматель подозревает искажение конкуренции

Борьба двух магазинов

Мятежных жителей успокоили. Им также удалось найти временное решение для доставки товаров из местных магазинов, которые им было запрещено посещать на неопределенный срок. В разговоре с представителем местного магазина ALEA передаче Nekā personīga удалось узнать, что им позвонил руководитель и заместитель центра для беженцев и объяснили, какой будет новая процедура.

С заместителем руководителя центра для лиц, ищущих убежища "Муцениеки"- Эльвийсом Ламбертом, связаться не удалось. Как подтвердил руководитель Управление по делам гражданства и миграции - он находится на больничном и с 30 сентября его работа в Муцениеках будет прекращена. Заявление об отставке уже написал бывший руководитель центра Петерис Грубе.

В беседе с Nekā personīga начальник Саласпилсской полиции опроверг такую ​​возможность, что по рекомендации своих сотрудников одному предпринимателю запретили торговать в центре убежища. Аналогичные заявления делает пресс-центр Государственной полиции в Риге.

Оба конкурирующих магазина находятся на расстоянии более 10 метров от центра. Магазин ALEA, которому запретили торговать во время карантина, работает тут только с января. Другой работает уже 20 лет.

Владелец магазина Mucenieki отрицает, что у него была какая-то особая встреча с руководством центра. Отрицает и то, что его лоббировали некоторые сотрудники Саласпилсской полиции. Получил телефонный звонок, что может торговать. Он утверждает, что в первые дни карантина оба магазина могли начать работать в этом районе, но только каждый в свое время. Потом порядок изменился, и он начал работать один. Почему - неизвестно.

В их распоряжение попали видеозаписи, снятые жителями центра. На видео можно увидеть, как осуществлялась доставка товаров на территорию центра магазином Mucenieki. Его владелец и несколько жильцов во время карантина не носили маски. Дистанция не соблюдалась. За происходящим наблюдали даже несколько сотрудников Государственной полиции.

Владельцы второго магазина ALEA, считая, что их право на свободную торговлю было нарушено, обратились в Латвийскую ассоциацию независимых торговцев, которая курирует небольшие региональные магазины.

Что из этого следует?

Руководство Управления по делам гражданства и миграции в беседе с Nekā personīga отрицает лоббирование интересов одного бизнесмена в Центре Муцениеки. В связи с путаницей в организации торговли, возникшей во время карантина, предполагается ввести единообразную и понятную процедуру, чтобы подобные ситуации не повторялись.