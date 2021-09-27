Rimi Latvia: Lidl - сильный конкурент

"Есть покупатели, чей выбор определяется исключительно ценой, и есть покупатели, для которых при выборе магазина важными будут многие другие вещи. Вероятно, в лучшей позиции будут те, кто сумеет ответить на эти потребности покупателей - возможности электронной коммерции, продукты местных производителей, интересные акции", - сказал он.

По словам Турлайса, каждый участник рынка будет тщательно работать над своим предложением покупателям, и те, кто сделает лучше, преуспеют.

"Вот почему мы больше думаем не о том, что будет делать Lidl, а о том, чтобы сделать наших покупателей довольными", - сказал Турлайс.

С работниками так же, как с покупателями, добавил он. "У нас всегда есть различные программы повышения благополучия и мотивации сотрудников, и это не связано с Lidl. Об этом свидетельствует тот факт, что лишь несколько из наших более чем 6500 сотрудников перешли в Lidl, потому что зарплата - уже не единственное, что интересует людей. Это еще и содержание работы, гибкий график, коллектив, возможности роста, бонусы", - сказал глава Rimi Latvia.