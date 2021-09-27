Пн, 27.09.2021
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Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

Rimi Latvia: Lidl - сильный конкурент

Валдис Турлайс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Конкуренция в розничной торговле в Латвии всегда была достаточно жесткой, и предприятие розничной торговли ООО Rimi Latvia к этому привыкло, но, Lidl, конечно, сильный конкурент, заявил в интервью агентству LETA председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

"Есть покупатели, чей выбор определяется исключительно ценой, и есть покупатели, для которых при выборе магазина важными будут многие другие вещи. Вероятно, в лучшей позиции будут те, кто сумеет ответить на эти потребности покупателей - возможности электронной коммерции, продукты местных производителей, интересные акции", - сказал он.

По словам Турлайса, каждый участник рынка будет тщательно работать над своим предложением покупателям, и те, кто сделает лучше, преуспеют.

"Вот почему мы больше думаем не о том, что будет делать Lidl, а о том, чтобы сделать наших покупателей довольными", - сказал Турлайс.

С работниками так же, как с покупателями, добавил он. "У нас всегда есть различные программы повышения благополучия и мотивации сотрудников, и это не связано с Lidl. Об этом свидетельствует тот факт, что лишь несколько из наших более чем 6500 сотрудников перешли в Lidl, потому что зарплата - уже не единственное, что интересует людей. Это еще и содержание работы, гибкий график, коллектив, возможности роста, бонусы", - сказал глава Rimi Latvia.

По его словам, интерес сотрудников к Lidl резко упал, когда они ознакомились с содержанием работы. "Однако оценивать это нужно после того, как магазины Lidl начнут работать. Как я уже сказал, из наших сотрудников ушли лишь несколько человек, и это означает, что у нас очень лояльные и профессиональные работники", - сказал Турлайс.


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