Что сейчас происходит с судами Tallink и когда из Риги снова можно будет отправиться в круиз?

Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в начале лета сообщил, что движение судов на маршрутах Рига - Стокгольм и Рига - Хельсинки в этом году обеспечивать не будет. Позднее последовало сообщение, что маршрут в столицу Швеции можно будет возобновить только в будущем году. Портал Apollo.lv связался в руководителем проектов общественных отношений Tallink Grupp Эсенией Зириней, чтобы выяснить, что сейчас происходит с судами компании, ранее курсировавшими по маршрутам в Ригу.

Что происходит с судами, которые курсировали в Ригу?

"Большая часть судов флота Tallink в данный момент курсируют. Одна часть судов курсирует по регулярным линиям между Эстонией, Финляндией и Швецией. Судно Romantika и его "сестра-близнец" Victoria I с начала июля по октябрь зафрахтованы на чартерные поездки в Средиземноморском регионе, они курсируют между Марокко и Францией, а также между Марокко и Италией", - проинформировала портал Apollo.lv Зириня.

Пока что руководство Tallink не приняло решение по поводу того, что произойдет с обоими судами после возвращения из чартерных рейсов, так как еще нужно смотреть, какими будут эпидемиологическая ситуация и требования, а также интерес жителей к использованию услуг паромов.

Представитель Tallink Grupp добавила, что в случае наихудшего сценария Romantika и Victoria I останутся на простое до весны 2022 года, когда снова планируется восстановить линии курсирования, однако пока что неизвестно, на какие конкретно маршруты вернутся суда.

Судно Isabella в данный момент находится в Таллиннском порту и не курсирует, отметила Зириня.

Остальные суда Tallink курсируют согласно графикам.

Судно Victoria I вышло из Таллинна 28 июня, в свою очередь Romantika - 5 июля. Срок аренды обоих судов - 100 дней. Суда отправились в порт Марокко, а вернутся в Таллинн они в октябре 2021 года. Условия договора предусматривают, что судами в это время будет управлять экипаж Tallink Grupp.

10 лет назад у Tallink уже был опыт во фрахтовании судов в Средиземное море, когда региональные операторы на протяжении четырех лет арендовали различные суда предприятий на короткий срок. Таким образом, работа в этом регионе известна Tallink Grupp, капитанам судов и команде предприятия.

Комментируя заключенный договор, председатель Tallink Grupp Пааво Ныгене заявил:

"Мы рады, что сейчас удалось добиться еще одного соглашения о фрахтовке наших судов, и им не нужно будет находиться на простое в порту, пока смягчаются ограничения на путешествия и возобновляется перемещение людей.

Даже, если судно фрахтуется на недолгий срок - 100 дней - это работа для судов и нашего экипажа минимум на 100 дней.

Принимая во внимание то, что у нас уже был предыдущий опыт с подобными чартерами примерно 10 лет назад, мы очень хорошо знаем, чего ожидать. И у нашей команды есть опыт работы в этом регионе, она хорошо подготовлена.

Мы продолжаем работать, развивать различные возможности, чтобы обеспечить работу нашим судам, их экипажам и работникам до момента, пока не утихнет буря Covid-19. В то же время, конечно, мы продолжим постоянно обновлять маршруты и движение наших судов в регионе основной деятельности, как только будут отменены ограничения на путешествия", - сказал Ныгене.

Судно Victoria 1. ФОТО: Jeffrey B. Banke/Shutterstock.com

Что произойдет с линиями Рига - Стокгольм и Рига - Хельсинки?

В июне портал Apollo.lv сообщал, что судно Romantika будет курсировать между столицами Латвии и Швеции каждый второй день, начиная с 1 апреля 2022 года.

В начале лета предприятие также отмечало, что после почти 16-месячного перерыва Tallink начнет деятельность и на регулярной линии Таллинн - Стокгольм. Изначально планировалось, что судно Baltic Queen будет с 9 июля курсировать между столицами каждый второй день.

Пааво Ныгене указал, что в момент, когда предприятие в марте прошлого года остановило движение судов по маршрутам Таллин - Стокгольм и Рига - Стокгольм, впервые прервав регулярное морское сообщение между Эстонией, Латвией и Швецией, компания никогда не думала, что возобновление этого соединения потребует более полутора лет и больше.

"В момент, когда постепенно были отменены ограничения на передвижение, мы постепенно возобновили деятельность, изначально предлагая путешествия из Таллинна в Стокгольм каждый день на одном судне.

На судне достаточные возможности соблюдения социальной дистанции, мы также серьезно сделили, чтобы соблюдались все требования безопасности и гигиены", - отметил Негене.

Напомним, в 2021 году Tallink Grupp по маршруту Рига - Стокгольм не перевез ни одного пассажира.

Кроме того, сообщалось, что компания в этом году не возобновит движение паромов по маршруту Рига - Хельсинки.