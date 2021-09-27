Что сейчас происходит с судами Tallink и когда из Риги снова можно будет отправиться в круиз?
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Эстонский паромный оператор Tallink Grupp в начале лета сообщил, что движение судов на маршрутах Рига - Стокгольм и Рига - Хельсинки в этом году обеспечивать не будет. Позднее последовало сообщение, что маршрут в столицу Швеции можно будет возобновить только в будущем году. Портал Apollo.lv связался в руководителем проектов общественных отношений Tallink Grupp Эсенией Зириней, чтобы выяснить, что сейчас происходит с судами компании, ранее курсировавшими по маршрутам в Ригу.
Что происходит с судами, которые курсировали в Ригу?
"Большая часть судов флота Tallink в данный момент курсируют. Одна часть судов курсирует по регулярным линиям между Эстонией, Финляндией и Швецией. Судно Romantika и его "сестра-близнец" Victoria I с начала июля по октябрь зафрахтованы на чартерные поездки в Средиземноморском регионе, они курсируют между Марокко и Францией, а также между Марокко и Италией", - проинформировала портал Apollo.lv Зириня.
Пока что руководство Tallink не приняло решение по поводу того, что произойдет с обоими судами после возвращения из чартерных рейсов, так как еще нужно смотреть, какими будут эпидемиологическая ситуация и требования, а также интерес жителей к использованию услуг паромов.
Судно Isabella в данный момент находится в Таллиннском порту и не курсирует, отметила Зириня.
Остальные суда Tallink курсируют согласно графикам.
Судно Victoria I вышло из Таллинна 28 июня, в свою очередь Romantika - 5 июля. Срок аренды обоих судов - 100 дней. Суда отправились в порт Марокко, а вернутся в Таллинн они в октябре 2021 года. Условия договора предусматривают, что судами в это время будет управлять экипаж Tallink Grupp.
10 лет назад у Tallink уже был опыт во фрахтовании судов в Средиземное море, когда региональные операторы на протяжении четырех лет арендовали различные суда предприятий на короткий срок. Таким образом, работа в этом регионе известна Tallink Grupp, капитанам судов и команде предприятия.
Комментируя заключенный договор, председатель Tallink Grupp Пааво Ныгене заявил:
"Мы рады, что сейчас удалось добиться еще одного соглашения о фрахтовке наших судов, и им не нужно будет находиться на простое в порту, пока смягчаются ограничения на путешествия и возобновляется перемещение людей.
Принимая во внимание то, что у нас уже был предыдущий опыт с подобными чартерами примерно 10 лет назад, мы очень хорошо знаем, чего ожидать. И у нашей команды есть опыт работы в этом регионе, она хорошо подготовлена.
Мы продолжаем работать, развивать различные возможности, чтобы обеспечить работу нашим судам, их экипажам и работникам до момента, пока не утихнет буря Covid-19. В то же время, конечно, мы продолжим постоянно обновлять маршруты и движение наших судов в регионе основной деятельности, как только будут отменены ограничения на путешествия", - сказал Ныгене.
Что произойдет с линиями Рига - Стокгольм и Рига - Хельсинки?
В июне портал Apollo.lv сообщал, что судно Romantika будет курсировать между столицами Латвии и Швеции каждый второй день, начиная с 1 апреля 2022 года.
В начале лета предприятие также отмечало, что после почти 16-месячного перерыва Tallink начнет деятельность и на регулярной линии Таллинн - Стокгольм. Изначально планировалось, что судно Baltic Queen будет с 9 июля курсировать между столицами каждый второй день.
Пааво Ныгене указал, что в момент, когда предприятие в марте прошлого года остановило движение судов по маршрутам Таллин - Стокгольм и Рига - Стокгольм, впервые прервав регулярное морское сообщение между Эстонией, Латвией и Швецией, компания никогда не думала, что возобновление этого соединения потребует более полутора лет и больше.
На судне достаточные возможности соблюдения социальной дистанции, мы также серьезно сделили, чтобы соблюдались все требования безопасности и гигиены", - отметил Негене.
Напомним, в 2021 году Tallink Grupp по маршруту Рига - Стокгольм не перевез ни одного пассажира.
Кроме того, сообщалось, что компания в этом году не возобновит движение паромов по маршруту Рига - Хельсинки.
Галерея: Tallink и Covid-19