Кариньш: Энергетического кризиса нет, но цены на ресурсы растут

Премьер сообщил, что вчера в правительстве заслушали отчет Минэкономики о повышении цен на электроэнергию и газ. В отчете сделан вывод, что признаков энергетического кризиса нет, но цены на ресурсы растут.

Кариньш отметил, что цены на энергоносители растут одинаково у всех производителей по всему миру, соответственно, это не тот случай, когда предприниматели в одной стране окажутся в гораздо лучшем положении, чем предприниматели других стран, однако рост цен становится проблемой для менее обеспеченных домохозяйств.

По этой причине министерствам поручено в течение двух месяцев подготовить видение того, по каким критериям определять нуждающихся в помощи из-за роста цен на энергоносители и какую поддержку им оказать, сказал премьер.