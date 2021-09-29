Ср, 29.09.2021
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Янис Цитсковскис, директор Госканцелярии

Кариньш: Энергетического кризиса нет, но цены на ресурсы растут

Кришьянис Кариньш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Правительство должно подготовить предложение для защиты менее обеспеченных слоев населения от наблюдаемого резкого роста цен на энергоресурсы, заявил в интервью TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер сообщил, что вчера в правительстве заслушали отчет Минэкономики о повышении цен на электроэнергию и газ. В отчете сделан вывод, что признаков энергетического кризиса нет, но цены на ресурсы растут.

Кариньш отметил, что цены на энергоносители растут одинаково у всех производителей по всему миру, соответственно, это не тот случай, когда предприниматели в одной стране окажутся в гораздо лучшем положении, чем предприниматели других стран, однако рост цен становится проблемой для менее обеспеченных домохозяйств.

По этой причине министерствам поручено в течение двух месяцев подготовить видение того, по каким критериям определять нуждающихся в помощи из-за роста цен на энергоносители и какую поддержку им оказать, сказал премьер.

Кариньш признал, что этот вопрос можно было бы решать вместе с бюджетом следующего года, однако возможно сделать это и раньше, уже в этом году выделив средства из бюджета на непредвиденные случаи.


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