На реке Арона построена незаконная гидроэлектростанция

По данным института, ответственные государственные и муниципальные учреждения были проинформированы о незаконной ГЭС.

Участие общественности в научных исследованиях также позволило собрать информацию о более чем 100 препятствиях на реках Латвии. С помощью мобильного приложения dabasdati.lv жители все лето информировали институт о труднопреодолимых препятствиях, таких как плотины и их остатки, водопропускные трубы и искусственные водопады.

В настоящее время ученые собирают полученную информацию, и в ближайшем будущем будут исследованы эти препятствия в природе и оценено их влияние на реку и миграцию рыб.

Во время прогулки по реке, катания на лодке или рыбалки исследователи BIOR призывают использовать приложение dabasdati.lv, чтобы отмечать места, где есть непреодолимые для рыб препятствия, такие как плотины, остатки плотин, бобровые плотины, водопады.

Согласно BIOR, устранение наиболее значительных мелких препятствий будет возможно за счет привлечения финансирования из Программы малых грантов LIFE GoodWater IP или Рыбного фонда, в то время как решения для больших препятствий будут искать в рамках государственных программ.