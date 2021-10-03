РД начала служебное расследование о победах "строительного картеля" в муниципальных закупках

Строительные работы на эстраде с 2017 года обошлись Рижской думе в 78 миллионов евро плюс НДС. Как расходовались деньги, ни застройщик, ни муниципалитет не раскрывают. Это коммерческая тайна. До смены власти в Рижской думе даже депутаты не могли получить доступ к сметам. Теперь ситуация изменилась.

Строитель установил цену на бетонный пол в размере 197 евро за кубометр. Приглашенный эксперт Берга указал, что в то время рыночная цена составляла максимум 90 евро. Подвесные акустические потолки - еще дороже. Цена застройщика - 503 евро за квадратный метр, рыночная цена - 160 евро. Но самая важная позиция - зарплата. Это примерно треть стоимости. Застройщик установил 17,5 евро в час. Неважно, роет ли рабочий канаву, косит траву или монтирует лифт. По данным СГД, такую ​​зарплату получают руководители строительства.

Строительная компания RE & RE отрицает обвинения в повышении цен. Из общего расчета эксперт выделил определенные позиции. Так делать нельзя. Сметы были оценены, и решение о присуждении победы приняла Комиссия по закупкам Департамента имущества Рижской думы. Ее возглавляет начальник Строительного управления Рихард Русин. Его имя фигурирует во всех рижских закупках, где Совет по конкуренции рассмотрел картель. Русин не согласен с тем, что закупки значительно превышали рыночные цены.

Дорогие позиции - это небольшая часть сметы. Общая сумма была приемлемой. У комиссии было только два варианта: либо продолжить конкурс, либо отменить и начать заново. Это не могло быть сделано, потому что эстрада должна была быть завершена к Празднику детских песен и танца. Русин убежден, что Комиссия по закупкам не смогла сделать вывод о том, что Рига станет жертвой картеля. Открытие Совета по конкуренции стало для него неожиданностью.

Главный аргумент - контрольная смета, подготовленная проектировщиком Большой эстрады Межапарка - бюро архитектора Юриса Поги. Общая сумма второго тура составила 54 миллиона, что на 3 миллиона больше, чем обещали победители конкурса. Архитектор отвергает подозрения, что смета была искусственно завышена, чтобы не беспокоиться о застройщике. Разница появилась потому, что оценщик, нанятый бюро, предположил, что цены на строительство будут расти быстрее, чем на самом деле.

Также в смете бюро архитектора бетонный пол, акустические потолки и перегородки из гипсокартона стоят дешевле, чем предлагал застройщик. Почасовая ставка заработной платы в контрольной смете установлена ​​на уровне 9,80 евро в отличие от расчета победителя в 17,50 евро.

Значительные отличия от рыночных цен вызвали подозрения у руководства Рижской думы в халатности Комиссии по закупкам. Закон о предотвращении расточительного использования имущества запрещает должностным лицам приобретать товары или услуги по явно завышенной цене.