Финалист "Уимблдона" рассказал, что по ходу карьеры у него не было денег даже на еду
Бывший австралийский теннисист Марк Филиппуссис рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться по ходу карьеры.
Бывший австралийский теннисист Марк Филиппуссис рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться по ходу карьеры.
44-летний Филиппуссис признался, что ему стыдно за то, что он подвёл своих родных и близких, когда был вынужден покинуть корт из-за травмы. После этого австралиец не смог вернуться на прежний уровень и зарабатывать те же деньги, что и на пике карьеры.
"Семья отдала всё, чтобы я стал профессиональным игроком. Отец уволился с отличной работы в банковском бизнесе, чтобы помочь мне осуществить мои мечты. Он отказался от своих желаний, так что я всегда много работал. К сожалению, травмы всё испортили", - приводит слова Филиппуссиса FOX Sports Australia.
Филиппуссис рассказал, что по ходу карьеры его много раз предупреждали о том, чтобы он откладывал на "чёрный день". Австралиец не прислушивался к этим советам и в итоге был вынужден столкнуться с трудностями. "Если ты спортсмен, ты не думаешь о сбережениях. Я считаю, что это признак слабости, если ты допускаешь мысль, что можешь получить травму. Когда ты спортсмен, это последнее, о чём ты хочешь думать".
С января 2000-го по март 2001-го Филиппуссис перенёс три операции на коленном суставе и сумел полноценно вернуться на корт лишь в начале 2003 года.
"Мне приходилось просить друзей купить еду. Мы могли семь дней подряд есть макароны с капустой. Было очень стыдно. Семья так страдала, а я просто сидел дома. У меня была депрессия. Нет большей боли в моём сердце, чем смотреть, как мои близкие страдают из-за меня", - вспоминает бывший теннисист.
Марк Филиппуссис - финалист "Уимблдона" (2003) и US Open (1998), бывшая 8-я ракетка мирового рейтинга. В настоящий момент бывший теннисист является участником шоу SAS Australia - это квази-военная учебная телевизионная программа.