Павлютс: коалиция поддержала введение более строгих ограничений

Главной целью таких мероприятий будет защитить невакцинированную часть общества от заражения и предотвратить катастрофу в системе здравоохранения, сообщил министр.

Он указал, что премьер-министр Кришьянис Кариньш созовет совет по кризисному управлению, в свою очередь специалисты подготовят предложения.

Со своей стороны Кариньш после совещания коалиции сообщил, что на заседании совета, назначенном на завтрашнее утро, министры заслушают представителей больниц и других экспертов о возможных действиях в ситуации, когда заболеваемость и нагрузка на больницы быстро растут.

Премьер повторно призвал жителей вакцинироваться от Covid-19, поскольку только так можно защитить себя и своих близких. Кроме того, это возможность удержать экономический рост и школы открытыми.

"Я призываю всех непривитых воспользоваться этой возможностью, не ждать больше и сделать прививку. Чем больше будет привитых, тем лучше мы защитим общество и тем быстрее сможем выйти из кризиса", - отметил Кариньш.

Какие конкретно ограничения будут введены, на данный момент неизвестно.

Напомним, министр здравоохранения Даниэль Павлютс призвал на сегодняшнем заседании коалиционных партий рассмотреть вопрос о введении более строгих мер по ограничению распространения Covid-19.

Он отметил, что ситуация с Covid-19 в Латвии в минувшие выходные продолжила стремительно ухудшаться. В пятницу количество госпитализированных превысило 500, а сегодня составляет уже 588 человек.

Министр подчеркнул, что нужно остановить заболеваемость среди непривитых людей, подготовив совместно с экспертами и советом по кризисному управлению пакет мер, в том числе рассмотреть необходимость введения режима чрезвычайной ситуации. Также надо думать о максимально удаленной работе и предоставлении очных услуг только в "зеленом" режиме.

За незамедлительные меры выступают и медики

Латвийское общество врачей (ЛОВ) и Латвийская ассоциация молодых врачей (ЛАМВ) требуют от правительства немедленно принять строгие меры по ограничению распространения Covid-19.

Организации с обеспокоенностью отмечают, что система здравоохранения в настоящее время работает с огромными перегрузками и ее ожидает скорый коллапс.

Если в ближайшие дни не будут приняты срочные и радикальные решения, превышение возможностей системы здравоохранения станет вопросом нескольких недель, отмечают врачи.

Эпидемиолог предлагает ввести регулярные локдауны

В Латвии наблюдается неконтролируемое распространение Covid-19, поэтому до января раз в месяц или чаще на неделю или больше следует вводить строгие локдауны, написал в социальных сетях эпидемиолог Никита Троянский.

По его мнению, продолжительность локдаунов можно уточнить, но в октябре его нужно ввести немедленно. Троянский отметил, что с 22 сентября в Латвии наблюдается самый высокий за все время пандемии рост заболеваемости Covid-19, причем во всех возрастных группах.