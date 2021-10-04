Пн, 4.10.2021
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Министр предлагает платить пожилым жителям за вакцинацию
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Янис Борданс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чтобы мотивировать пожилых людей прививаться от Covid-19, им нужно платить, заявил сегодня после совещания правящей коалиции министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия).

Он заявил, что надо ходить "из дома в дом", предлагая сделать прививку, и платить деньги после вакцинации.

Борданс также отметил, что сегодня на заседании коалиции не было предложено никаких конкретных решений кризиса. Завтра на заседании совета по кризисному управлению он выдвинет и свое предложение о выплате денег.

Министр юстиции также подчеркнул необходимость введения обязательной вакцинации для государственных служащих, включая работников судов и полиции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что правительство уже приняло решение об обязательной вакцинации представителей ряда профессий, и признал, что круг этих профессий можно расширить.

Он напомнил, что в свое время выдвигались различные предложения по расширению охвата вакцинацией. Например, не получили поддержки предложения о лотерее для вакцинированных, о плате за вакцинацию, но к ним можно вернуться.

Премьер подчеркнул, что главная цель правительства - способствовать охвату вакцинацией. Есть только два способа получить иммунитет к Covid-19 - переболеть, но это сопряжено с серьезными рисками, или вакцинироваться.

Завтра на заседании совета по антикризисному управлению планируется обсудить, что можно сделать для расширения вакцинации, а также выслушать рекомендации экспертов в связи с высокой загруженностью больниц.


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