Министр предлагает платить пожилым жителям за вакцинацию

Он заявил, что надо ходить "из дома в дом", предлагая сделать прививку, и платить деньги после вакцинации.

Борданс также отметил, что сегодня на заседании коалиции не было предложено никаких конкретных решений кризиса. Завтра на заседании совета по кризисному управлению он выдвинет и свое предложение о выплате денег.

Министр юстиции также подчеркнул необходимость введения обязательной вакцинации для государственных служащих, включая работников судов и полиции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что правительство уже приняло решение об обязательной вакцинации представителей ряда профессий, и признал, что круг этих профессий можно расширить.

Он напомнил, что в свое время выдвигались различные предложения по расширению охвата вакцинацией. Например, не получили поддержки предложения о лотерее для вакцинированных, о плате за вакцинацию, но к ним можно вернуться.

Премьер подчеркнул, что главная цель правительства - способствовать охвату вакцинацией. Есть только два способа получить иммунитет к Covid-19 - переболеть, но это сопряжено с серьезными рисками, или вакцинироваться.