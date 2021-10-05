Elektrum: счет за электричество в среднем вырастет на 4-5 евро на домохозяйство

Компания Elektrum в договорах предусмотрела возможность пересмотра цены в одностороннем порядке два раза в год. Для некоторых клиентов это будет второе повышение с 1 ноября прошлого года.

"Если необходимо оценить такой эффект, то для среднего латвийского домохозяйства, которое потребляет в среднем 150 киловатт-часов в месяц, изменение цены может составить плюс четыре или пять евро к ежемесячному счету. Это изменение по сравнению с сентябрем или октябрем", - говорит коммерческий директор Latvenergo Улдис Муциниекс.

После получения уведомления некоторые клиенты Elektrum уже начали переходить к конкурентам. В отличие от бренда Latvenergo Elektrum, два его самых сильных конкурента, Enefit и Tet, в рамках действующих соглашений не планируют пересматривать фиксированные тарифные планы своих клиентов.