Вт, 5.10.2021
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Elektrum: счет за электричество в среднем вырастет на 4-5 евро на домохозяйство

ФОТО: Schutterstock.com

​Ведущий поставщик электроэнергии Elektrum с самой большой клиентской базой в Латвии на днях разослал уведомления о повышении цен с 1 ноября в том числе и для договоров с фиксированными тарифами, которые будут меняться индивидуально для каждого, но может достигать 50%, сообщает TV3 Ziņas.

Компания Elektrum в договорах предусмотрела возможность пересмотра цены в одностороннем порядке два раза в год. Для некоторых клиентов это будет второе повышение с 1 ноября прошлого года.

"Если необходимо оценить такой эффект, то для среднего латвийского домохозяйства, которое потребляет в среднем 150 киловатт-часов в месяц, изменение цены может составить плюс четыре или пять евро к ежемесячному счету. Это изменение по сравнению с сентябрем или октябрем", - говорит коммерческий директор Latvenergo Улдис Муциниекс.

После получения уведомления некоторые клиенты Elektrum уже начали переходить к конкурентам. В отличие от бренда Latvenergo Elektrum, два его самых сильных конкурента, Enefit и Tet, в рамках действующих соглашений не планируют пересматривать фиксированные тарифные планы своих клиентов.

Видео: Сюжет (на латышском языке)


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