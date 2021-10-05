Вт, 5.10.2021
Правительству нужно думать на несколько шагов вперед - недовольство локдауном сейчас лучше, чем недовольство позже, когда умрут тысячи людей. Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

Треть предприятий общепита может потерпеть банкротство

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Одна из наиболее измученных пандемией отраслей - общественное питание - заявила, что этой зимой могут закрыться 36% предприятий, свидетельствую данные сентябрьского опроса Латвийского общества ресторанов, пишет Diena.

Правда, последние решения правительства вселяют надежду на то, что предприниматели будут услышаны.

"10% предприятий общественного питания не пережили первые ковидные осень и зиму, а в предстоящий холодный сезон могут закрыться более 30% предприятий отрасли. Поэтому государственная поддержка предпринимателей критически важна", - подчеркнул президент общества ресторанов Янис Ензис.

88% опрошенных предпринимателей считают введение пониженного НДС наиболее эффективным и долгосрочным инструментом государственной помощи. Субсидии на заработную плату и субсидии на оборотный капитал также считаются важными инструментами поддержки.

Меньшее количество респондентов упомянули пособия за простой, поскольку они не мотивируют сотрудников к работе.  По данным Латвийского общества ресторанов, только 4,5% респондентов уверены, что смогут обойтись без господдержки.

На прошлой неделе правительство приняло решение о возможности более широкого использования результатов регулярных школьных тестов на Covid-19.

По мнению совладельца сети ресторанов Vairāk saules Андийса Берзиньша, это первый шаг к решению проблем предприятий общественного питания. С 11 октября детям разрешат посещать заведения общественного питания при отрицательном результате теста. "На регулярное тестирование в школах тратятся значительные ресурсы, но возможности, которые дает отрицательный результат теста для ученика, пока полностью не реализованы", - говорит Берзиньш, добавляя, что это решение правительства особенно важно для "Vairāk saules", так как клиенты сети ресторанов - это семьи с детьми. 


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