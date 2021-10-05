Треть предприятий общепита может потерпеть банкротство

Правда, последние решения правительства вселяют надежду на то, что предприниматели будут услышаны.
"10% предприятий общественного питания не пережили первые ковидные осень и зиму, а в предстоящий холодный сезон могут закрыться более 30% предприятий отрасли. Поэтому государственная поддержка предпринимателей критически важна", - подчеркнул президент общества ресторанов Янис Ензис.
88% опрошенных предпринимателей считают введение пониженного НДС наиболее эффективным и долгосрочным инструментом государственной помощи. Субсидии на заработную плату и субсидии на оборотный капитал также считаются важными инструментами поддержки.
Меньшее количество респондентов упомянули пособия за простой, поскольку они не мотивируют сотрудников к работе. По данным Латвийского общества ресторанов, только 4,5% респондентов уверены, что смогут обойтись без господдержки.
На прошлой неделе правительство приняло решение о возможности более широкого использования результатов регулярных школьных тестов на Covid-19.
По мнению совладельца сети ресторанов Vairāk saules Андийса Берзиньша, это первый шаг к решению проблем предприятий общественного питания. С 11 октября детям разрешат посещать заведения общественного питания при отрицательном результате теста. "На регулярное тестирование в школах тратятся значительные ресурсы, но возможности, которые дает отрицательный результат теста для ученика, пока полностью не реализованы", - говорит Берзиньш, добавляя, что это решение правительства особенно важно для "Vairāk saules", так как клиенты сети ресторанов - это семьи с детьми.