Из-за открытия Lidl в Латвии резко упали цены на бананы. Что происходит?

Магазины Lidl откроются в четверг, 7 октября, и одним из первых продуктов, для которых объявлена ​​низкая цена, станут бананы, которые во время акции, приуроченной к открытию магазина, будут стоить 39 центов за килограмм.

Интересно, что на "банановую" акцию практически сразу отреагировали и крупнейшие торговые сети. Rimi, где цена на бананы без акции составляет 99 центов за килограмм, с 5 по 11 октября предлагает купить тот же объем по 55 центов. Во время запланированной на среду торговой кампании эта цена будет даже ниже, чем у Lidl - 29 центов за килограмм.

В интернет-супермаркете Maxima - Barbora - цена на бананы снижена до 39 центов за килограмм, что на 61% ниже, чем раньше.

В других сетях супермаркетов также можно увидеть, как упали цены на бананы.

Как сообщалось, 7 октября свои двери откроют первые магазины Lidl по всей Латвии. В рамках подготовки к открытию магазинов в Латвии Lidl в строительство магазинов и логистического центра инвестировал более 200 миллионов евро. Предприятие также создало в Латвии более 2000 новых рабочих мест.