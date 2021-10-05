Обзор ⟩ Какими ценами сеть Lidl заманивает покупателей?

Подготовка к открытию магазина Lidl в Риге на улице Дзелзавас ФОТО: Фото очевидца RUS TVNET

Немецкая сеть дисконтных магазинов Lidl в этот четверг откроет 15 новых магазинов в Латвии. Какими ценами завлекают покупателей в новые магазины, видно из рекламных брошюр и буклетов розничной сети, пишет Rus.Postimees.