Вт, 5.10.2021
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Обзор ⟩ Какими ценами сеть Lidl заманивает покупателей?

Подготовка к открытию магазина Lidl в Риге на улице Дзелзавас ФОТО: Фото очевидца RUS TVNET

Немецкая сеть дисконтных магазинов Lidl в этот четверг откроет 15 новых магазинов в Латвии. Какими ценами завлекают покупателей в новые магазины, видно из рекламных брошюр и буклетов розничной сети, пишет Rus.Postimees.

Килограмм бананов в Lidl стоит 39 центов, бройлера - 1,15 евро, свежих огурцов - 75 центов, помидоров - 49 центов.

400-граммовая упаковка сметаны вместо привычных 0,79 евро стоит на четверть дешевле, или 0,59 евро.

200-граммовая упаковка французского сыра бри стоит 0,99 евро. Трехлитровая бутылка рапсового масла - 3,69 евро.

Льготные предложения Lidl по случаю открытия в Латвии ФОТО: Kuvatõmmis.

Банка консервированного зеленого горошка объемом 425 мл стоит 0,29 евро.

Литр томатного сока Solevita стоит 0,33 евро, пол-литровая банка пива Argus - 0,39 евро.

Недорого также предлагаются промышленные товары, инструменты и одежда.

Так, блендер мощностью 250 Вт можно купить за 17,99 евро, а мощностью 600 Вт - за 23,99 евро, пару джинсов - за 7,99 евро.


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