Обзор ⟩ Какими ценами сеть Lidl заманивает покупателей?

Немецкая сеть дисконтных магазинов Lidl в этот четверг откроет 15 новых магазинов в Латвии. Какими ценами завлекают покупателей в новые магазины, видно из рекламных брошюр и буклетов розничной сети, пишет Rus.Postimees.
Килограмм бананов в Lidl стоит 39 центов, бройлера - 1,15 евро, свежих огурцов - 75 центов, помидоров - 49 центов.
400-граммовая упаковка сметаны вместо привычных 0,79 евро стоит на четверть дешевле, или 0,59 евро.
200-граммовая упаковка французского сыра бри стоит 0,99 евро. Трехлитровая бутылка рапсового масла - 3,69 евро.
Банка консервированного зеленого горошка объемом 425 мл стоит 0,29 евро.
Литр томатного сока Solevita стоит 0,33 евро, пол-литровая банка пива Argus - 0,39 евро.
Недорого также предлагаются промышленные товары, инструменты и одежда.
Так, блендер мощностью 250 Вт можно купить за 17,99 евро, а мощностью 600 Вт - за 23,99 евро, пару джинсов - за 7,99 евро.