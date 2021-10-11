Но на самом деле Шелковый путь не представляет собой настоящую дорогу и также не является единым маршрутом. Этот термин обозначает целую сеть маршрутов, которые торговцы использовали более 1500 лет, начиная со 130 г. до н. э., когда китайская династия Хань начала торговлю, которая продолжалась вплоть до 1453 г. н. э., когда Османская империя прекратила торговлю с Западом. Шелковый путь имел протяженность примерно 6437 километров (4000 миль) и пролегал через некоторые наиболее труднопреодолимые территории, включая пустыню Гоби и горную систему Памир. История печально известного Шелкового пути началась с одного товара. Это был материал, т. е. пряжа из нитей, который получали из коконов мотыльков-шелкопрядов и изготавливали одежду для императоров и других правителей, т. к. торговцы доставляли китайский шелк из Китая в Европу, где он использовался в качестве материала изготовления одежды членов королевских семей, знати и состоятельных патронов. В число других популярных товаров из Азии входили нефрит, фарфор, чай и специи. В обмен на эти товары на восток продавали лошадей, изделия из стекла, текстильные и промышленные изделия. В связи с тем что ни одно правительство не предоставляло финансовые средства на поддержание и ремонт дорог, дороги, как правило, были в плохом состоянии. Ограбления на дорогах были не редкостью; поэтому в целях безопасности торговцы объединялись в торговые караваны, а для перевозки грузов использовались верблюды или другие вьючные животные. С течением времени на этом пути появились большие гостиницы, известные под названием караван-сарай, в которых путешествующие торговцы могли остановиться для отдыха. Лишь немногие путешественники проходили весь маршрут, при этом торговля привела к появлению множества посредников и комиссионеров, а также торговых поселений на протяжении всего пути.