Шелковый путь - История торгового пути, который изменил мир...
На телеканале Viasat History начинается показ новой серии из трех документальных фильмов под названием «Шелковый путь», в котором историк, археолог и телеведущий д-р Сэм Уиллис расскажет зрителям о том, как Шелковый путь стал первым мировым торговым маршрутом, на перекрестках которого люди обменивались новыми идеями, пересекались новые культуры и новые религии приводили к изменениям, которые определили процесс формирования человечества в целом. Премьера этого цикла состоится в воскресенье в 20:55, и в ходе этой невероятной и поучительной истории мы проследуем по Шелковому пути, из Азии в Средиземноморье, пересекая границы Китая, Индии, Персии, Аравии, Греции и Италии.
Но на самом деле Шелковый путь не представляет собой настоящую дорогу и также не является единым маршрутом. Этот термин обозначает целую сеть маршрутов, которые торговцы использовали более 1500 лет, начиная со 130 г. до н. э., когда китайская династия Хань начала торговлю, которая продолжалась вплоть до 1453 г. н. э., когда Османская империя прекратила торговлю с Западом. Шелковый путь имел протяженность примерно 6437 километров (4000 миль) и пролегал через некоторые наиболее труднопреодолимые территории, включая пустыню Гоби и горную систему Памир. История печально известного Шелкового пути началась с одного товара. Это был материал, т. е. пряжа из нитей, который получали из коконов мотыльков-шелкопрядов и изготавливали одежду для императоров и других правителей, т. к. торговцы доставляли китайский шелк из Китая в Европу, где он использовался в качестве материала изготовления одежды членов королевских семей, знати и состоятельных патронов. В число других популярных товаров из Азии входили нефрит, фарфор, чай и специи. В обмен на эти товары на восток продавали лошадей, изделия из стекла, текстильные и промышленные изделия. В связи с тем что ни одно правительство не предоставляло финансовые средства на поддержание и ремонт дорог, дороги, как правило, были в плохом состоянии. Ограбления на дорогах были не редкостью; поэтому в целях безопасности торговцы объединялись в торговые караваны, а для перевозки грузов использовались верблюды или другие вьючные животные. С течением времени на этом пути появились большие гостиницы, известные под названием караван-сарай, в которых путешествующие торговцы могли остановиться для отдыха. Лишь немногие путешественники проходили весь маршрут, при этом торговля привела к появлению множества посредников и комиссионеров, а также торговых поселений на протяжении всего пути.
В течение первой серии из трехчасового цикла д-р Сэм Уиллис проделает путь протяженностью в две тысячи миль по следам китайского посланника того времени, который первый проследовал по этому маршруту и основал Шелковый путь. Ведущий встретится с богиней-первооткрывательницей шелка, и убедится в том, что на Шелковом пути бизнес не шел навстречу смерти. Во втором фильме из этого цикла наш ведущий окажется в Центральной Азии, в самом сердце Шелкового пути и месте постоянных завоеваний и переселений на новые территории, узнает историю некоторых переселенцев и разрушенных городов. И наконец в третьем фильме, рассказывающем об этом увлекательном путешествии, д-р Сэм Уиллис отправится по южному маршруту Шелкового пути через пустыни древней Персии.
Это познавательная история торгового пути, который изменил мир. Премьера серии фильмов «Шелковый путь» состоится на телеканале Viasat History в воскресенье в 20:55;
последующие серии будут выходить на телеканале каждое воскресенье в указанное время в течение еще трех недель.
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