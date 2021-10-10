"Они не будут работать не потому, что не хотят, а потому, что не могут": Ассоциация торговцев о новых правилах

Как пояснил президент ассоциации, будут небольшие магазины, которым будет разрешено продолжать работу в "красном режиме", но большинство сможет работать только в "зеленом режиме". Такие мелкие магазины находятся в торговых центрах и будут зависеть от их логистики.

Торговым центрам придется подумать о том, смогут ли они и как обеспечить отдельные потоки для вакцинированных и невакцинированных людей. В качестве одного из вариантов Данусевич допускает два разных входа - один для вакцинированных, а другой для невакцинированных. Однако даже в этом случае персонал торгового центра не сможет контролировать поток людей.

По мнению президента ассоциации, некоторые мелкие торговцы закроются и потребуют компенсации. По его мнению, мелкие торговцы имеют право на 100% компенсацию, потому что "они не будут работать не потому, что не хотят, а потому, что не могут".