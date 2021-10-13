Вслед за Lidl: Rimi увеличивает время работы восьми магазинов

Он сообщил, что часы работы магазинов будут увеличены в целях повышения безопасности, чтобы не было скопления покупателей.

Со среды гипермаркет Rimi в Риге на улице Стирну будет работать с 7:30 до 23:00 Время работы магазина продлено на полчаса, до сих пор он начинал работу в 8:00.

Гипермаркет на улице Августа Деглава и Rimi Gramzdas также будут начинать работу в 7:30 утра вместо 8:00, а закрываться будут, как раньше - в 22:00.

Rimi на улице Яня Порука в Вентспилсе и на улице 18 ноября в Даугавпилсе будут работать с 8 утра до 23:00, увеличив рабочее время на один час.

В свою очередь, магазины Rimi Mini с расширенным графиком работы с 7 утра до 22:00 будут работать в Даугавпилсе, на улице Смилшу, а также на улицах Дзелзавас и Салнас в Риге. Ранее эти магазины начинали работу в 8:00.

Все магазины Rimi работают в красном режиме, поскольку продукты питания и другие предметы первой необходимости - категории товаров, которые должны быть доступны каждому жителю Латвии без ограничений.

Торговый центр Galleria Riga, в котором также находится магазин Rimi, объявил, что во время чрезвычайной ситуации он будет продолжать работать только в "зеленом режиме". Шлейерс утверждает, что и здесь "рассматривается возможность как можно скорее открыть магазин в красном режиме".

С понедельника в Латвии на три месяца объявлен режим чрезвычайной ситуации со вступлением в силу ряда ограничений, направленных на предотвращение распространения Covid-19.

К ним относятся ограничения на торговые площадки. Торговые точки, которые могут посещать лица, не имеющие ковид-сертификата - продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, корма для животных, прессы, гигиенических товаров, телекоммуникаций и АЗС. Эти места должны обеспечивать на каждого посетителя площадь в 25 квадратных метров.

Работая в безопасном режиме, площадь на каждого посетителя уменьшается до 15 квадратных метров.