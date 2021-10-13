Ср, 13.10.2021
Самоуправление будет работать так, чтобы вакцинированные жители ощущали новые ограничения как можно меньше. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Maxima организует и будет полностью оплачивать своим работникам тесты на Covid-19

ФОТО: Пресс-фото

С объявлением в государстве режима чрезвычайной ситуации и переходного периода с 13 октября по 15 ноября, который установил, чтобы невакцинированные работники, которым в дальнейшем для выполнения рабочих обязанностей будет необходим сертификат о вакцинации, могли его получить, Maxima Latvija решила пойти навстречу работникам, полностью оплачивая из средств предприятия тестирование и связанные с ним расходы, сказано в пресс-релизе предприятия.

"Безопасность наших сотрудников и покупателей - наш приоритет. Уже сейчас 70% работников Maxima вакцинированы, а в отдельных департаментах показатель вакцинации достигает даже 100%. Чтобы обеспечить возможность работать и делать покупки в безопасной среде, мы обеспечим регулярное бесплатное тестирование всем тем сотрудникам Maxima - в магазинах, администрации и логистическом центре - у которых в настоящее время еще нет сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, до конца переходного периода, установленного государством.

В то же время, чтобы сотрудники могли заботиться о своей безопасности и продолжать работать и после окончания переходного периода, мы продолжим информировать сотрудников о важности вакцинации с помощью научно обоснованной информации, а также для удобства сотрудников обеспечим выездную вакцинацию по всей Латвии”, - заявила руководитель департамента управления персоналом Maxima Latvija Гунита Киеснере.

Для всех покупателей

Во время установленного правительством режима ЧС все магазины Maxima доступны для всех жителей, как вакцинированных, так и невакцинированных, независимо от формата или расположения магазинов. Чтобы заботиться о безопасности как покупателей, так и сотрудников, в магазинах Maxima усилены как существующие меры безопасности, так и введен ряд новых мер. В целом с начала пандемии Maxima инвестировала более 1 миллиона евро в создание безопасной среды в магазинах.

Чтобы дать возможность сотрудникам Maxima позаботиться о своей безопасности, по всей Латвии организуются выездные вакцинации. В течение двух недель привито уже 1500 работников благодаря предоставлению научно обоснованной информации о вирусе Covid-19 и важности вакцинации. Летом Maxima начала масштабную информационную кампанию о вакцинации в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Центром профилактики и контроля заболеваний и другими экспертами, чтобы еще лучше объяснить и содействовать желанию работников и общества в целом вакцинироваться от Covid-19, отвечая на вопросы.


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