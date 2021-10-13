Maxima организует и будет полностью оплачивать своим работникам тесты на Covid-19

"Безопасность наших сотрудников и покупателей - наш приоритет. Уже сейчас 70% работников Maxima вакцинированы, а в отдельных департаментах показатель вакцинации достигает даже 100%. Чтобы обеспечить возможность работать и делать покупки в безопасной среде, мы обеспечим регулярное бесплатное тестирование всем тем сотрудникам Maxima - в магазинах, администрации и логистическом центре - у которых в настоящее время еще нет сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, до конца переходного периода, установленного государством.

В то же время, чтобы сотрудники могли заботиться о своей безопасности и продолжать работать и после окончания переходного периода, мы продолжим информировать сотрудников о важности вакцинации с помощью научно обоснованной информации, а также для удобства сотрудников обеспечим выездную вакцинацию по всей Латвии”, - заявила руководитель департамента управления персоналом Maxima Latvija Гунита Киеснере.

Для всех покупателей

Во время установленного правительством режима ЧС все магазины Maxima доступны для всех жителей, как вакцинированных, так и невакцинированных, независимо от формата или расположения магазинов. Чтобы заботиться о безопасности как покупателей, так и сотрудников, в магазинах Maxima усилены как существующие меры безопасности, так и введен ряд новых мер. В целом с начала пандемии Maxima инвестировала более 1 миллиона евро в создание безопасной среды в магазинах.