В связи с появлением в Латвии сети магазинов розничной торговли SIA Lidl Latvija и открытием 7 октября 15 магазинов портал Apollo.lv сравнил цены на продукты в магазинах Lidl в Латвии, Литве и Польше и пришел к выводу, что дешевле всего в тот день приобрести корзину продуктов можно было в латвийских магазинах Lidl.

Чтобы сравнить цены, портал Apollo.lv проанализировал стоимость продуктов в буклете продуктов по акции в период с 11 октября до 17 октября, предоставленном латвийскими, литовскими и польскими магазинами.

Если сравнить цены на виноград в Латвии и Литве, то выходит, что в Латвии килограмм светлого винограда стоит 99 центов, а в Литве полкило винограда стоит 95 центов. Следовательно, килограмм винограда в Литве стоит 1,90 евро.

ФОТО: Коллаж Apollo

Манго в Латвии стоит значительно дешевле - 79 центов за штуку. В свою очередь, в Литве и Польше манго дороже - 1,29 и 1,52 евро.

ФОТО: Коллаж Apollo

В Латвии цена гранатов - 99 центов за килограмм, а в Литве один гранат стоит 69 центов. С учетом того, что средний вес граната - 282 грамма, один килограмм гранатов в Литве стоит 2,07 евро.

ФОТО: Коллаж Apollo

Если изучить цены на кондитерские изделия, то выходит, что в Литве и Латвии булочки с корицей стоят одинаково - 25 центов за штуку.

ФОТО: Коллаж Apollo

Цена спагетти заметно отличается в магазинах Lidl Латвии, Литвы и Польши. В Латвии они стоят 1,19 евро, в Литве - 99 цента, а в Польше - 65 центов (2,99 злотых).

ФОТО: Коллаж Apollo

Цена на томатный соус немного отличается в магазинах Lidl Латвии и Литвы. Однако заметно отличается цена в польских магазинах - 70 центов. Для сравнения: в Латвии томатный соус стоит 1,19 евро, а в Литве - 1,15 евро.

ФОТО: Коллаж Apollo

В Литве и Латвии одинаковая цена на длиннозерный рис Arborio - 2,29 евро. В свою очередь, в Польше длиннозерный рис стоит 1,74 евро (7,99 злотых).

ФОТО: Коллаж Apollo

Отличается и цена на копченую свиную колбасу Strolghino. В магазинах Lidl Латвии эта колбаса стоит 3,49 евро, в Литве - 3,79, а в Польше - 3,05 евро (13,99 злотого).

ФОТО: Коллаж Apollo

Также заметно отличаются цены на тертый копченый твердый сыр в латвийских и литовских магазинах Lidl. Цена на сыр в Латвии - 3,49 евро, а в Литве - 2,99 евро.

ФОТО: Коллаж Apollo

Цена на ассорти средиземноморских закусок в магазинах Lidl Латвии и Польши отличается больше чем на евро. В Латвии ассорти средиземноморских закусок стоит 4,99 евро, а в Польше - 3,48 евро (15,99 злотого).

ФОТО: Коллаж Apollo

Цена на круассаны в шоколаде или с заварным кремом в латвийских и литовских магазинах Lidl идентична - 2,99 евро. В Польше круассаны дешевле - по цене в 2,18 евро (9,99 злотого).

ФОТО: Коллаж Apollo

Так как из имеющихся буклетов невозможно было узнать цены на все продукты в польских магазинах, в заключение мы сравнили стоимость продуктовой корзины в магазинах Lidl Латвии и Литвы. Чтобы приобрести почти все упомянутые продукты (исключая ассорти закусок), в Латвии понадобится 17,66 евро, а в Литве идентичная продуктовая корзина стоит 19,71 евро.

При обобщении результатов сравнения видно, что между ценами в магазинах Lidl трех стран существует разница, но дешевле всего продукты питания можно приобрести в польских магазинах Lidl.

Не стоит забывать, что цены зависят от скидок, которые время от времени вводят магазины Lidl разных стран. Поэтому, очень возможно, уже завтра или послезавтра тот же набор продуктов в магазине Lidl другой страны будет стоить дороже.

Lidl комментирует, почему в разных странах отличаются цены и ассортимент

"Довольство клиентов - наш главный приоритет, поэтому Lidl всегда предлагает продукты наивысшего качества по наименьшей цене. Добиться этого можно благодаря нашей политике закупок, а также оптимизированным рабочим процессам.

Наша особая концепция предполагает, что Lidl по всему миру работает с набором избранных продуктов, состоящим из продуктов питания и других товаров. Добавленная стоимость Lidl в том, что мы способны закупать продукты глобально по значительно более низким ценам", - пояснил отличие цен и ассортимента порталу Apollo.lv представитель предприятия розничной торговли SIA Lidl Latvija Ингар Рудзитис.

Представители Lidl указывают, что в основе ассортимента товаров - принадлежащие Lidl бренды, производящие продукты специально для розничной сети.

"Это значит, что наши клиенты в Латвии приобретут макароны, вино или мясо такого же качества, как покупатели во Франции, Германии или Польше. Этот ассортимент мы адаптируем для нужд и особенностей потребления местных клиентов.

Так как мы регулярно анализируем данные о своих продажах и подыскиваем лучшие способы обслуживания клиентов, опыт Lidl показывает, что привычки при выборе продуктов и требования ко вкусу в разных странах отличаются".

В каждой стране Lidl всегда выбирает продукты местного производства, чтобы полноценнее соответствовать местным требованиям ко вкусу. Lidl в Латвии уже сотрудничает более чем с 20 местными производителями.

"Цель Lidl в Латвии - предлагать своим клиентам лучшее соотношение цены и качества на данном рынке. Поэтому невозможно (и некорректно) сравнивать цены на продукты в разных странах, ведь отличается налоговая среда, экономические обстоятельства, сезонные продукты. Многие другие факторы в каждой стране отличаются настолько сильно, что сравнение цен становится невозможным", - говорят представители Lidl.

Уже сообщалось, что 15 магазинов предприятия розничной торговли Lidl открылись 7 октября. Следующие магазины могут открыться в конце этого года или в начале следующего.

К ним присоединятся 15 новых магазинов Lidl в Лиепае, Даугавпилсе, а также в Риге - на улице Бривибас, в Пурвциемсе и Зиепниеккалнсе. По плану со временем один из магазинов откроется и в центре Риги - ему подыскивают подходящее место.

Видео: Репортаж из магазина Lidl в Риге, в Межциемсе (на латышском языке)

Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич прогнозирует, что появление Lidl повлияет на передел рынка, так как "сейчас идет борьба за то, сколько процентов покупателей Lidl заберет у каждого торговца".

Чтобы изначально организовать поток покупателей в новых магазинах, снаружи каждого из них для регулирования очередей расположены барьеры и нанесены разметки для соблюдения дистанции в два метра. Для регулирования потока покупателей также привлечена охранная фирма.

Lidl известен по всей Европе

"Открытие магазинов Lidl обозначает важный отрезок нашей миссии по обеспечению наших клиентов в Латвии продуктами наивысшего качества по наименьшей цене, таким образом даря им приятную возможность позволить себе больше. С нетерпением ждем каждого в магазинах Lidl", - говорит Якоб Йозефсон, председатель правления Lidl Latvija.

В целом при подготовке к долгожданному открытию магазинов Lidl в Латвии уже инвестировал более чем 200 миллионов евро в строительство своих магазинов и центра логистики, в том числе создавая новые улицы, круги дорожного движения, перекрестки, зеленые зоны и различные улучшения инфраструктуры.

Галерея: Магазины Lidl начинают работу

Йозефсон признает - хотя ситуация с распространением Covid-19 в Латвии на данный момент оставляет желать лучшего, обстоятельства в любом случае отличаются от начала года, когда изначально планировалось открыть магазины. Он указал, что в тот момент возможности вакцинации от Covid-19 не были настолько масштабны. В свою очередь сейчас, когда почти 50% жителей вакцинированы, по мнению предприятия, магазины можно открыть.

Представители также информировали, что сейчас Lidl Latvija заключило соглашения о торговле продуктами с 20 латвийскими производителями, а в будущем ассортимент планируется расширить, предлагая актуальные сезонные овощи.

Галерея: Lidl

Как продукты попадают на полки магазинов Lidl?

Продукты сети Lidl в основном доставляются со всей Европы и в основном закупаются у производителей, способных поставить продукты в крупном объеме, поэтому их цены ниже. О том, как попасть на полки немецкого гиганта Lidl со своим продуктом, ранее писал RUS TVNET.

Проблема в том, что Lidl требует от предприятий ряд сертификатов, но их у местных компаний попросту нет.

Например, по стандартам Lidl у поставщиков должен быть сертификат Global G.A.P. Чтобы его получить, в сельском хозяйстве при выращивании фруктов, овощей, ягод, птицы или скота необходимо использовать дружественные к окружающей среде технологии, минимально применять химикаты и эффективно использовать природные ресурсы.

Галерея: Открытие Lidl в Валмиере

Пристальное внимание уделяется заботе о работниках и гигиене. Например, чтобы на поверхности фруктов или ягод не было различных бактерий, к примеру, сальмонеллы, для их орошения и удобрения необходимо использовать воду определенного качества. То есть загрязненная вода с высокой концентрацией микробов запрещена.

В свою очередь, поле, на котором работают крестьяне, должно быть оборудовано туалетом, а также должна быть обеспечена возможность помыть и вытереть руки перед началом работы.

Работники сельского хозяйства должны быть здоровыми во время уборки урожая. Один единственный заболевший инфекционной болезнью человек может создать очень большие проблемы.

Например, в прошлом году на рынке замороженных ягод разразился скандал европейских масштабов - в замороженных ягодах итальянского производства, продаваемых в сети магазинов Coop, был обнаружен вирус гепатита А. В результате расследования выяснилось, что сырье было закуплено в Литве, Румынии и Украине.

В Латвии есть несколько предприятий с сертификатом Global G.A.P. В числе этих предприятий SIA Dimdiņi (квашеная капуста и другие овощи), SIA Ulbroka (свиноферма), SIA Very Berry (соки, сиропы и ягоды), SIA Arosa R (ягоды). Консультационные фирмы проводят семинары, рассказывая участникам об условиях получения знака качества, таким образом получая разрешение попасть на европейский рынок.

Галерея: Открытие магазина Lidl в Риге

В Литве в течение нескольких лет после появления Lidl на рынке 23 компании начали работать по стандартам Global G.A.P. До этого число таких компаний можно было пересчитать по пальцам.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству с местными производителями, и это один из главных принципов, которых Lidl будет придерживаться, работая в Латвии. Такой подход позволит нам сократить путь от производителя продукта до покупателя, обеспечивая свежесть и влияние на окружающую среду", - комментировала представитель Lidl Дана Хасана.

Она добавила, что при выборе поставщиков критерий всего один - соответствие требованиям Lidl к процессу производства и качеству.