Последний бой Бриедиса в Латвии? Новые подробности предстоящего поединка с Манном

16 октября боксёры выйдут на ринг, чтобы побороться за принадлежащий Бриедису чемпионский пояс Международной боксёрской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе. Следующим обязательным претендентом на этот пояс стал пепобеждённый австралиец Джей Опетайя.

Зауэрланд на пресс-конференции неожиданно заявил, что бой против Манна станет для Бриедиса последним, который пройдёт в Латвии. Промоутер не объяснил подробности, но из сказанного им можно сделать вывод, что это часть какой-то новой договорённости.

"Субботний бой станет значимым для обоих. Для Манна это большая возможность. Меня спрашивают, верю ли я в его победу над Бриедисом. Он шестой в мире по рейтингу, поэтому у него есть шансы. Для Майриса это вызов. Думаю, вечер будет эмоциональным.

Это будет последний бой Бриедиса в Латвии, атмосфера в Риге будет отличной. Билеты ещё можно купить. Думаю, вечер будет по-настоящему эмоциональным", - сказал Зауэрланд.

После сказанного было заметно удивление Бриедиса, который явно не знал, что субботний бой станет для него последним перед собственными болельщиками. Тем не менее, латвийский боксёр выразил надежду, что так всё-таки не произойдёт.

"Впервые слышу, что это будет мой последний мой в Латвии. Надеюсь, что это не так. Такая печальная новость от Калле. Теперь у меня дополнительная мотивация, если это действительно так. Хочется провести яркий бой. В Латвии всё начиналось. Это мой дом, поэтому я наслажусь этим вечером вместе с вами", - сказал Бриедис.

Менеджер латвийского боксёра Раймонд Зепс отметил, что на субботний бой не будут распространятся ограничения разработанные Кобинетом Министров, поэтому смело можно покупать билеты.

"Мы тоже ждали решений правительства относительно мероприятий. Радует, что есть переходный период. Похоже на то, что это будет последнее большое событие в Латвии до 11 января. Всех приглашаю в "Арену Рига" насладится вечером. Конечно, будут дополнительные ограничения, например, маски. Мы очень рады, что бой пройдёт в Риге перед своими болельщиками".

Манн по прозвищу "Человек-молния", который в минувший понедельник отметил свой 31-й день рождения, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. С тех пор он провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 - нокаутом).

36-летний Бриедис за время своей профессиональной боксёрской карьеры одержал 27 побед, 19 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.