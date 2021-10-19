Почему растут счета за электричество? Ответ специалиста

В целом предложения торговцев электроэнергией по сравнению с 2020 годом стали примерно на 100% дороже. Примерно 50% прироста было в сентябре. Причиной тому - восстановление мировой экономики от пандемии и растущий спрос на электроэнергию.

Рута Лиепниеце, руководитель проектов центра энергоэффективности Elektrum, поясняет, что рост цен на электроэнергию, заметный не только в Латвии, но и по всей Европе, зависит от многих различных факторов, однако большую роль играет отсутствие возобновляемых ресурсов на данный момент.

"В наших широтах, в Северной Европе, значительную часть электричества мы получаем именно из возобновляемых ресурсов. В основном это ветряная и водная энергия", - рассказывает Лиепниеце.

Поэтому цена электричества на бирже в ветреную погоду или во время паводка ниже. В свою очередь, погода в начале этого года не была благоприятной.

"У нас не было теплой зимы и дождливого лета, зато была суровая зима и жаркое, сухое лето с низким количеством осадков. Поэтому электричество нужно было производить из ископаемых ресурсов, в отличие от прошлых лет", - рассказала эксперт.

Однако в прошлом году в мире выросла цена на ископаемые ресурсы. Нефть и уголь в этом году стоят наполовину дороже, чем в прошлом, а природный газ - почти в три раза. Выросли и цены на квоты Евросоюза на выброс CO2.

Окончательная цена, которую потребители видят в своих счетах, образуется из трех частей - цены на электроэнергию, плату за услуги подачи питания и компонента обязательной закупки и мощности (OIK). Вдобавок к этим трем частям идет подоходный налог в размере 21%.

Лиепниеце прогнозирует увеличение счетов за электричество, однако эти изменения не коснутся всех потребителей одновременно и не будут одинаковыми для всех. Поэтому нет одного ответа на вопрос об ожидаемом росте цен.

"Я потребляю примерно 160 киловатт-часов, и мой счет за прошлый месяц вырос примерно на четыре евро по сравнению с началом года", - поясняет Лиепниеце. Также на изменения в счете могут влиять условия договора, привычки потребления и срок действия договора.