Omniva переходит на круглосуточный режим работы и ищет новых сотрудников

Прогнозируя, что объемы посылок во время режима ЧС могут увеличиться на 35%-50%, Omniva решила обеспечить непрерывность работы и максимально быструю доставку посылок по всей территории Латвии. В особенности осознавая серьезность ситуации и последствия, к которым может привести в отдаленных регионах ограничение очной торговли и возможность приобрести некоторые товары только онлайн.

“Наша первоочередная цель – в рамках возможностей поддержать латвийское общество в это трудное время. Мы понимаем, что нередко можем оказаться единственным поставщиком услуг, который способен доставить товары, недоступные сейчас в очной торговле. Поэтому мы организовали все процессы так, чтобы по крайней мере 90% посылок в границах Латвии доставлялись бы уже на следующий день”, – пояснила руководитель Omniva в Латвии Беате Краузе-Чеботаре.

Уже с лета Omniva активно работала над увеличением как штата сотрудников, так и пропускной способности пунктов выдачи посылок.

В настоящее время по сравнению с октябрем прошлого года количество сотрудников увеличилось на 34%, в основном в колл-центре, на складе и в курьерской службе.

Параллельно были приняты превентивные меры, чтобы обеспечить максимально широкую доступность услуг Omniva - немедленно начнется процесс установки 92 новых пакоматов, который, к сожалению, немного затянулся по вине производителя. В то же время заключено соглашение с Narvesen о возможности забирать посылки в его торговых точках по всей Латвии. Таким образом, до конца года Omniva обеспечит уже 300 пакоматов и 200 пунктов получения посылок в торговых точках Narvesen, то есть всего 500 локаций по всей Латвии.

"Такой быстрый переход к режиму работы 24/7 мы можем сейчас обеспечить, потому что мы сделали домашнюю работу и готовились к этому вовремя, прогнозируя, что в осенние и зимние месяцы заболеваемость Covid-19, вероятно, увеличится. Поэтому сейчас нам остается только запустить все процессы, как мы это и предполагали, – говорит Б. Краузе-Чеботаре. – Следует отметить, что мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы доставка не задерживалась, но в таких серьезных обстоятельствах нам также нужно просить понимания и поддержки у наших клиентов,

призывая всех получателей посылок понимать ситуацию и забирать свои посылки как можно скорее, чтобы освобождать пакоматы и чтобы мы могли выполнять свою работу на самом высоком уровне".

Переход на время работы 24/7 означает, что центр поддержки клиентов Omniva будет отвечать на телефонные звонки и обслуживать поданные заявки 24 часа в сутки. Персонал по сортировке и складированию также будет работать круглосуточно, а курьеры будут доставлять посылки в пакоматы более одного раза в сутки и работать по воскресеньям.

С 1 ноября все сотрудники Omniva, работающие в тесном контакте с клиентами компании, например, курьеры, будут выполнять свои рабочие обязанности только с совместимым цифровым сертификатом Covid-19.