Новый антирекорд: выявлено 3206 новых случаев Covid-19. Умерли 33 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3206 новых случаев Covid-19, поступила информация о 33 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3206 новых случаев Covid-19, поступила информация о 33 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2314 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 892 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1737,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 27 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,8%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 208 783 человека.