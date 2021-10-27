Ср, 27.10.2021
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Оксана, работница DEPO
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Новый антирекорд: выявлено 3206 новых случаев Covid-19. Умерли 33 человека

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 3206 новых случаев Covid-19, поступила информация о 33 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • два человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • 11 человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • шесть человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2314 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 892 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1737,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 27 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,8%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 208 783 человека.


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