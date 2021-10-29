Не соответствует норме: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю
До начала следующей недели в Латвии будет преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.
До начала следующей недели в Латвии будет преимущественно солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.
Ночью в некоторых местах образуется туман. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха утром будет +1..+8 градусов, днем воздух прогреется до +10..+14 градусов.
На следующей неделе небо затянется облаками, временами пройдет дождь, ветер по-прежнему будет южный. Максимальная температура воздуха будет немного ниже, но в ночные и утренние часы холоднее не станет.
Вследствие этого на следующей неделе температура воздуха останется выше нормы. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, ноябрь также будет более теплым, чем обычно, но общее количество осадков может соответствовать среднему многолетнему уровню.