Не соответствует норме: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Ночью в некоторых местах образуется туман. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха утром будет +1..+8 градусов, днем ​​воздух прогреется до +10..+14 градусов.

На следующей неделе небо затянется облаками, временами пройдет дождь, ветер по-прежнему будет южный. Максимальная температура воздуха будет немного ниже, но в ночные и утренние часы холоднее не станет.