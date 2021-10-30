В пакоматах возникают "заторы": локдану привел к росту спроса на доставку посылок
Компании по доставке посылок заметили рост количества посылок уже в первые дни локдауна, рассказали агентству LETA на предприятии.
Компании по доставке посылок заметили рост количества посылок уже в первые дни локдауна, рассказали агентству LETA на предприятии.
Марис Куликовскис, руководитель отдела продаж ООО Omniva, сказал, что, если сравнивать данные за первые четыре дня прошлой недели по отношению к тому же периоду этой недели, можно увидеть, что объем посылок увеличился примерно на 20%.
- сказал Куликовскис.
Omniva прогнозирует, что объем посылок будет очень быстро расти в следующие две недели, когда очные продажи нескольких групп товаров будут по-прежнему ограничены, но людям нужно будет пополнить свой гардероб или обновить ассортимент товаров для дома. Компания ожидает, что рост объема посылок в ближайшие недели будет в пределах 35-50%.
Куликовскис признал, что в нескольких посылочных автоматах уже возникают "заторы".
"Хотя Omniva, со своей стороны, приложила все усилия, чтобы доставлять посылки вовремя, мы должны просить о более активном участии и клиентов, чтобы они забирали посылки как можно скорее, желательно в тот же день, когда получают сообщение о доставке", - сказал представитель Omniva.
Руководитель по продажам и маркетингу ООО DPD Latvija Дита Мирбаха сказала агентству LETA, что за несколько до локдауна DPD Latvija дней почувствовала уменьшение объемов посылок, так как люди спешили делать покупки очно. Первый уик-энд локдауна также прошел относительно спокойно, но затем началась тенденция к росту.
Кроме того, интернет-магазины очень активно работают со своей целевой аудиторией, устраивают различные акции, предлагают бесплатную доставку.
По сравнению с октябрем 2020 года в октябре 2021 года общий объем посылок DPD Latvija увеличился более чем на 70%. Это много, потому что уже в октябре 2020 года DPD Latvija работала с повышенной нагрузкой, как в "рождественском режиме".
Чтобы обеспечить быструю доставку отправлений, DPD Latvija работает в усиленном режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Также компания приняла новых работников по доставке и сортировке.
Глава ООО Venipak Latvija Юстас Шаблинскас также признал, что компания видит рост спроса на услуги, но он не такой большой, как, например, во время первого карантина в Литве.
"В настоящее время доставка посылок Venipak в Латвии увеличилась на 10%, как и количество клиентов, пользующихся курьерскими услугами", - сказал Шаблинскас.