В пакоматах возникают "заторы": локдану привел к росту спроса на доставку посылок

Марис Куликовскис, руководитель отдела продаж ООО Omniva, сказал, что, если сравнивать данные за первые четыре дня прошлой недели по отношению к тому же периоду этой недели, можно увидеть, что объем посылок увеличился примерно на 20%.

"Здесь следует пояснить, что последняя неделя месяца всегда отмечена уменьшением количества покупок в торговле. Так что с учетом этого обстоятельства происходит рост, как мы и планировали",

- сказал Куликовскис.

Omniva прогнозирует, что объем посылок будет очень быстро расти в следующие две недели, когда очные продажи нескольких групп товаров будут по-прежнему ограничены, но людям нужно будет пополнить свой гардероб или обновить ассортимент товаров для дома. Компания ожидает, что рост объема посылок в ближайшие недели будет в пределах 35-50%.

Куликовскис признал, что в нескольких посылочных автоматах уже возникают "заторы".

"Хотя Omniva, со своей стороны, приложила все усилия, чтобы доставлять посылки вовремя, мы должны просить о более активном участии и клиентов, чтобы они забирали посылки как можно скорее, желательно в тот же день, когда получают сообщение о доставке", - сказал представитель Omniva.

Руководитель по продажам и маркетингу ООО DPD Latvija Дита Мирбаха сказала агентству LETA, что за несколько до локдауна DPD Latvija дней почувствовала уменьшение объемов посылок, так как люди спешили делать покупки очно. Первый уик-энд локдауна также прошел относительно спокойно, но затем началась тенденция к росту.

Кроме того, интернет-магазины очень активно работают со своей целевой аудиторией, устраивают различные акции, предлагают бесплатную доставку.

"По сравнению с предыдущим периодом локдауна мы видим, что на этот раз предприниматели очень быстро перевели свой бизнес в электронную среду. Все уже это проходили, и на этот раз было легче", - признала Мирбаха.

По сравнению с октябрем 2020 года в октябре 2021 года общий объем посылок DPD Latvija увеличился более чем на 70%. Это много, потому что уже в октябре 2020 года DPD Latvija работала с повышенной нагрузкой, как в "рождественском режиме".

Чтобы обеспечить быструю доставку отправлений, DPD Latvija работает в усиленном режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Также компания приняла новых работников по доставке и сортировке.

Глава ООО Venipak Latvija Юстас Шаблинскас также признал, что компания видит рост спроса на услуги, но он не такой большой, как, например, во время первого карантина в Литве.