Вт, 2.11.2021
Яниса Волколакова будут помнить как очень искреннего, отзывчивого и терпеливого коллегу о кончине выдающегося кардиохирурга Яниса Волколакова
о кончине выдающегося кардиохирурга Яниса Волколакова
1

LDz планирует уволить 684 сотрудника. Вакцинация не при чем

Товарный поезд. Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

Чтобы сократить расходы, Latvijas dzelzceļš решило до конца года сократить 684 сотрудника, сообщает передача LTV Panorāma.

За последние годы количество сотрудников в концерне Latvijas dzelzceļš уменьшилось примерно с десяти до семи тысяч. Из-за уменьшения объемов грузовых перевозок снизилась прибыль компании. До конца года компания решила уволить еще 684 сотрудника, чтобы сократить общие расходы предприятия.

По словам представителей LDz, увольнение коснется как администрации в Риге, так и сотрудников, работающих в других регионах Латвии. Представитель Латвийского профсоюза железнодорожников и транспортной индустрии Владимир Новиков признал, что переговоры об увольнении сотрудников велись и в целом решения компании были обоснованными.

Минсообщения поддерживает такое решение, подчеркивая, что финансовая эффективность компании должна сохраняться. Между тем, некоторые сотрудники, вероятно, могли бы найти новую работу в аэропорту "Рига", где, из-за увеличения объема работы, до конца года потребуется около 150 новых сотрудников.


НАВЕРХ
Back