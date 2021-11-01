LDz планирует уволить 684 сотрудника. Вакцинация не при чем

За последние годы количество сотрудников в концерне Latvijas dzelzceļš уменьшилось примерно с десяти до семи тысяч. Из-за уменьшения объемов грузовых перевозок снизилась прибыль компании. До конца года компания решила уволить еще 684 сотрудника, чтобы сократить общие расходы предприятия.

По словам представителей LDz, увольнение коснется как администрации в Риге, так и сотрудников, работающих в других регионах Латвии. Представитель Латвийского профсоюза железнодорожников и транспортной индустрии Владимир Новиков признал, что переговоры об увольнении сотрудников велись и в целом решения компании были обоснованными.