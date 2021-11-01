LDz планирует уволить 684 сотрудника. Вакцинация не при чем
Чтобы сократить расходы, Latvijas dzelzceļš решило до конца года сократить 684 сотрудника, сообщает передача LTV Panorāma.
Чтобы сократить расходы, Latvijas dzelzceļš решило до конца года сократить 684 сотрудника, сообщает передача LTV Panorāma.
За последние годы количество сотрудников в концерне Latvijas dzelzceļš уменьшилось примерно с десяти до семи тысяч. Из-за уменьшения объемов грузовых перевозок снизилась прибыль компании. До конца года компания решила уволить еще 684 сотрудника, чтобы сократить общие расходы предприятия.
По словам представителей LDz, увольнение коснется как администрации в Риге, так и сотрудников, работающих в других регионах Латвии. Представитель Латвийского профсоюза железнодорожников и транспортной индустрии Владимир Новиков признал, что переговоры об увольнении сотрудников велись и в целом решения компании были обоснованными.
Минсообщения поддерживает такое решение, подчеркивая, что финансовая эффективность компании должна сохраняться. Между тем, некоторые сотрудники, вероятно, могли бы найти новую работу в аэропорту "Рига", где, из-за увеличения объема работы, до конца года потребуется около 150 новых сотрудников.