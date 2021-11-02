Вт, 2.11.2021
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Некоторые компании ищут сотрудников даже во время локдауна

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Есть отрасли, в которых нехватка рабочих рук ощущается все острее даже несмотря на объявленный в стране локдаун. В частности, такое происходит на платформах, предлагающих доставку еды, продуктов и других товаров на дом или в офисы, пишет во вторник газета Diena.

"В настоящий момент услугами Wolt только в Риге пользуется уже 20% взрослых жителей, поэтому с целью удовлетворения растущего спроса быстро растет и число работников и партнеров компании. Если раньше для того, чтобы стать партнером-курьером, приходилось ждать не менее полугода, то теперь приступить к работе можно уже в течение недели", - комментирует ситуацию руководитель Wolt в странах Балтии Лийс Ристал.

По причине роста объемов международных отправлений компания DPD Latvija тоже приглашает в свои ряды новых сотрудников, в особенности тех, кто был вынуждены прервать или прекратить работу в связи с ограничениями из-за Covid-19.

Предприятию для работы на всей территории Латвии необходимы курьеры, работники склада и сортировочного терминала в Риге, а также консультанты для обслуживания клиентов.

Тем временем торгующий продуктами питания интернет-магазин Barbora объявил 120 вакансий для студентов.

Компания предлагает новый график, позволяющий вместо нынешних 12 непрерывных часов работать по шесть часов в утреннюю или вечернюю смену, что позволит легко совместить работу с учебой.


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