СМИ и соцсети пишут о новом наращивании российского военного присутствия у границ Украины. Есть основания?

С публикациями американских СМИ не согласился и секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который сказал 2 ноября: "Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет".

Концентрация, эскалация и рецепты Медведева

Военные аналитики, опрошенные Washington Post, утверждают, что собирать войска на границе с Украиной Россия начала еще в середине сентября. 16 сентября завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2021", но после их окончания военных не вернули в места обычной дислокации, а начали переправлять к российско-украинской границе.

В тот момент усиление на границе можно было объяснить повышенным вниманием со стороны России к начинавшимся теперь уже украинско-американским учениям Rapid Trident-2021, которые в пресс-службе ВСУ назвали "важным шагом Украины на пути в НАТО".

Но после завершения тех учений концентрация российских войск на границе не прекратилась, а эскалация продолжилась и в политической плоскости.

11 октября заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в газете "Коммерсант" колонку "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Повторив уже многократно использованные тезисы о том, что лидеры Украины не являются самостоятельными игроками, а соседняя страна передана "под внешнее управление", бывший президент России делал вывод: "Встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны".

Рецепты, предложенные Медведевым: игнорировать руководство соседней страны и ждать, пока там сменится власть, российская власть уже применяла, когда Медведев как раз был президентом.

За полгода до окончания полномочий Виктора Ющенко Россия фактически разорвала отношения с Украиной, дожидаясь, пока не пройдут президентские выборы, на которых победил лояльный Кремлю Виктор Янукович.

Но то, что работало в 2009 году, в 2021-м выглядело бы как минимум странно: во-первых, следующие выборы президента Украины пройдут только в 2024 году. А во-вторых, нет ни одного аргумента в пользу того, что на них может победить политик, относящийся к Москве хоть с какой-то симпатией.

История с Косяком и тупик Путина

А буквально через день после публикации медведевской колонки в Луганской области произошел инцидент, который доказал, что какой-то диалог с киевскими властями России вести все-таки придется.