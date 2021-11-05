Пт, 5.11.2021
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В аэропорту "Рига" самолет начал приземляться до того, как освободилась взлетно-посадочная полоса

Skrejceļš lidostā Rīga (Ilustratīvs foto) ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Сегодня, 5 ноября, пассажирский самолет норвежской авиакомпании Norwegian начал приземляться в аэропорту Риги, когда еще один бизнес-самолет находился на взлетно-посадочной полосе, сообщили представители Агентства гражданской авиации (CAA) и ГАО "Латвийское воздушное сообщение" (LGS).

Представитель CAA Айвис Винцевс сказал, что CAA получило сообщение от LGS о том, что произошел инцидент, связанный с самолетом бизнес-класса, завершившим маневр - съезд с полосы, и самолетом Norwegian, который начал приземление.

Бизнес-самолет меньше, поэтому и скорость у него меньше. Было получено предупреждение о том, что расстояние между двумя самолетами слишком мало, поэтому пассажирский самолет снова увеличил высоту и сделал второй круг перед посадкой.

Представитель LGS Арнис Лапиньш сообщил LETA, что самолет Norwegian, вылетавший из Осло, начал приземление, а предыдущий самолет слишком медленно освободил взлетно-посадочную полосу.

Он пояснил, что в такой ситуации диспетчер обязан пустить самолет на второй круг приземления, что и было сделано. Лапиньш подчеркнул, что это стандартный вариант действий в такой ситуации,

все было сделано вовремя и никакой опасности не было.

И Лапиньш, и Винцевс подчеркнули, что ситуация не была близка к столкновению и все произошло по регламенту. LGS проведет внутреннее расследование в соответствии с процедурой, CAA также рассмотрит ситуацию.

Пассажирка рейса, пожелавшая остаться анонимной, сообщила LETA, что самолет начал приземляться и очень быстро взлетел, когда приблизился к взлетно-посадочной полосе. Пилот заявил, что самолет был вынужден сделать повторный круг, а дополнительная информация будет предоставлена ​​позже. Через несколько минут пилот сообщил, что пассажирам не о чем беспокоиться, потому что на взлетно-посадочной полосе был еще один самолет, но теперь им разрешено приземлиться.

Пассажирка отметила, что, хотя взлетный маневр был очень быстрым, находящиеся рядом пассажиры не показывали никаких внешних признаков паники.


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