Страсти по OCTA: Ассоциация страховщиков мешает попаданию на рынок нового игрока

Желание начать торговлю полисами в Латвии выразила еще одна страховая компания. Покупатели от такого изменения выиграют.

Однако выйти на рынок не так-то просто. Чтобы начать свою деятельность, компания должна стать членом Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Оно объединяет 8 участников, которые требуют от нового плату в размере 140 тысяч евро.

Чтобы новая компания стала участником прибыльного бизнеса OCTA, лицензии, выданной государством, недостаточно. Все равно нужно вступить в особую ассоциацию. Его членами являются другие страховщики, которые нового конкурента не хотят.

Обязательное страхование гражданской ответственности в Латвии предлагают 8 компаний. Ежегодный доход, получаемый от автовладельцев, составляет около 80 миллионов евро. Прибыль в 2019 году составила 10 миллионов, прошлый год, вероятнее всего, также закончился с большим плюсом.

Страховая компания Balcia, зарегистрированная в Латвии, решила заняться прибыльным бизнесом. До сих пор она предлагала услуги в Польше, Германии, Франции и других странах Европы. У предприятия уже есть лицензия Комиссии рынка финансов и капитала, но для начала работы оно должно вступить в Латвийское бюро страховщиков транспортных средств. Государство доверило ассоциации заботу о гарантийном фонде OCTA, который покрывает ущерб, причиненный незастрахованными автомобилями. Она также поддерживает IT-системы OCTA.

Однако ассоциация решила принять нового члена только с условием - он должен заплатить единовременный вступительный взнос.

"Возникла неприемлемая ситуация, когда частное объединение LTAB, выполняя задачу делегированных государством функций, создает препятствия для приема новых членов и в то же время для выхода на рынок OCTA в Латвии, требуя непропорциональной и необоснованной оплаты", - говорит председатель правления BALCIA INSURANCE SE Янис Луцаус.

Ассоциация потребовала выплатить 176 тысяч евро. Позже сумма была уменьшена до 130 тысяч, а затем снова увеличена до 137. Для нового участника это большие деньги, которые можно заработать, только увеличивая стоимость полисов. Латвийскому бюро страховщиков транспортных средств до сих пор успешно удавалось гарантировать, что новый игрок не приступит к своей деятельности.

В Латвийском бюро страховщиков транспортных средств считают, что требование денег оправданно. С 2005 года устав ассоциации предусматривает, что новые члены должны оплачивать часть инвестиций в содержание ассоциации. Другие компании заплатили.

Другие участники страхового рынка - страховые брокеры - считают претензию ведомства необоснованной и антиконкурентной. По их мнению, новый страховщик может существенно изменить рынок.

Balcia обратилась к премьер-министру Кришьянису Кариньшу, Министерству юстиции и Министерству финансов с просьбой исправить абсурдную ситуацию. Компания хочет, чтобы ответственное Министерство финансов "заставило" ассоциацию отменить необоснованное требование денег.

Министерство советует компании обратиться в суд. Это займет время. Такой исход будет выгоден для других участников рынка, так как это задержит запуск нового страховщика. Компания также подала заявление в Совет по конкуренции о нарушении правил конкуренции. Там также не обещают быстрых результатов.

Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин считает, что размер членского взноса в ассоциацию страховщиков должty быть установлен Министерством финансов законодательно. Тогда не было бы и тени подозрений в том, что LTAB создает препятствия конкурентам. В министерстве сказали:

закон не предусматривает никаких вступительных взносов, и в закон не будут вноситься поправки, поскольку это препятствует конкуренции.

Balcia рассматривает возможность предъявления иска не только LTAB, но и Министерству финансов. Компания считает, что министерство обязано напрямую вмешаться в деятельность упрямой службы, хоть в законе это строго и не оговорено.