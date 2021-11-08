В сфере образования вакцинировались 89% работников

По сравнению с предыдущей неделей доля вакцинированных увеличилась на один процентный пункт.

На уровне дошкольного образования от Covid-19 вакцинировано 87% работников, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.

Доля вакцинированных в общеобразовательных учреждениях достигла 90%, что на один процентный пункт больше, чем на предыдущей неделе, доля вакцинированных на уровне высшего образования также увеличилась на один процентный пункт до 91%.