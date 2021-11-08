Пн, 8.11.2021
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Илона, продавец супермаркета в Шяуляе

В сфере образования вакцинировались 89% работников

Пункт вакцинации в Вецмилгрависе ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Охват вакцинацией от Covid-19 работников учебных заведений достиг 89%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

По сравнению с предыдущей неделей доля вакцинированных увеличилась на один процентный пункт.

На уровне дошкольного образования от Covid-19 вакцинировано 87% работников, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.

Доля вакцинированных в общеобразовательных учреждениях достигла 90%, что на один процентный пункт больше, чем на предыдущей неделе, доля вакцинированных на уровне высшего образования также увеличилась на один процентный пункт до 91%.

Министр добавила, что действительные ковид-сертификаты есть у 93% работников сферы образования.


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