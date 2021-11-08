В сфере образования вакцинировались 89% работников
Охват вакцинацией от Covid-19 работников учебных заведений достиг 89%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.
Охват вакцинацией от Covid-19 работников учебных заведений достиг 89%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.
По сравнению с предыдущей неделей доля вакцинированных увеличилась на один процентный пункт.
На уровне дошкольного образования от Covid-19 вакцинировано 87% работников, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.
Доля вакцинированных в общеобразовательных учреждениях достигла 90%, что на один процентный пункт больше, чем на предыдущей неделе, доля вакцинированных на уровне высшего образования также увеличилась на один процентный пункт до 91%.
Министр добавила, что действительные ковид-сертификаты есть у 93% работников сферы образования.