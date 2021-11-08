Вт, 9.11.2021
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Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел

Сбежавший из Екабпилсской тюрьмы мужчина задержан

ФОТО: Valsts policija

8 ноября из Екабпилсской тюрьмы сбежал осужденный Игорь Королис, сообщает Госполиция. Вскоре после побега он был задержан.

Королис был задержан неподалеку от Екабпилсской тюрьмы, когда сотрудники отдела безопасности мест заключения в сотрудничестве с Государственной полицией проводили комплексные оперативные мероприятия по розыску сбежавшего.

По факту побега возбуждено уголовное дело.

Игорь Королис приговорен к 11 месяцам лишения свободы за кражу.

Его несколько раз судили за кражу. 


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