Сбежавший из Екабпилсской тюрьмы мужчина задержан
8 ноября из Екабпилсской тюрьмы сбежал осужденный Игорь Королис, сообщает Госполиция. Вскоре после побега он был задержан.
8 ноября из Екабпилсской тюрьмы сбежал осужденный Игорь Королис, сообщает Госполиция. Вскоре после побега он был задержан.
Королис был задержан неподалеку от Екабпилсской тюрьмы, когда сотрудники отдела безопасности мест заключения в сотрудничестве с Государственной полицией проводили комплексные оперативные мероприятия по розыску сбежавшего.
По факту побега возбуждено уголовное дело.
Игорь Королис приговорен к 11 месяцам лишения свободы за кражу.
Его несколько раз судили за кражу.