Лекарства от Covid-19 будут недешевыми, но они вселяют надежду

В исследовании молнупиравира приняли участие 775 невакцинированных добровольцев. У каждого был как минимум один фактор риска тяжелого заболевания: ожирение, возраст старше 60 лет, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. В больницу попали 28 из 385 принимавших препарат (7,3%), умерших не зарегистрировано. В группе плацебо от Covid-19 умерли восемь пациентов, а 53 из 377 человек (14%) были госпитализированы.

В экспериментальной группе паксловида 0,8% участников исследования (трое из 389) были госпитализированы, о смертельных исходах не сообщалось. В группе плацебо 27 из 385 участников исследования (7%) были госпитализированы, семеро умерли. Однако из-за различных условий исследования сравнивать два продукта некорректно.

Pfizer сообщила, что 20% пользователей паксловида жаловались на недомогание, а серьезные побочные эффекты наблюдались у 1,7% участников исследования. Агентство Reuters сообщило, что паксловид следует использовать в сочетании с ритонавиром, противовирусным лекарством, которое также использовалось для лечения пациентов с ВИЧ и СПИДом.

Merck пишет, что 12% пользователей молнупиравира испытали побочные эффекты, и также заявил, что исследования привели к выводу, что препарат не является канцерогеном.

Сколько будут стоить эти медикаменты?

Большим преимуществом этих препаратов является то, что они дешевле, чем "коктейли из антител", и могут применяться среди пациентов с более легким течением болезни.

Что можно сказать сразу - этот препарат не для бедных стран - известно, что Merck заключил контракт с США на поставку лекарств для лечения 1,7 миллиона человек (700 долларов, или 600 евро, за курс лечения).

В Соединенных Штатах и ​​вакцины, и противокоронавирусные препараты предоставляются пациентам бесплатно, и президент Джо Байден уже объявил, что страна зарезервировала поставки от обоих производителей. Великобритания заказала 480 000 курсов лечения у Pfizer, однако финансовые аспекты этой сделки не раскрываются. Как сообщает Bloomberg, если регулирующие органы дадут зеленый свет, и Merck, и Pfizer могут занять доминирующее положение на рынке, что затруднит разработку аналогичных продуктов для конкурирующих компаний.

Pfizer обещает к концу года выпустить 180 000 пятидневных курсов (до 30 капсул на курс). В следующем году планируется провести не менее 50 миллионов курсов лечения.

Merck рассчитывает произвести 10 миллионов пятидневных курсов (до 40 капсул на курс) к концу года и не менее 20 миллионов в 2022 году.

Акции Pfizer 5 ноября после публикации данных по эффективности выросли на 10%, в то время как акции Merck упали на 10% из-за потенциально более слабого эффекта лекарства. Однако рыночная стоимость компании увеличилась после публикации результатов исследования.

Почему это важно?

Если данные об эффективности лекарств подтвердятся (это очень большое "если", учитывая знаменитую неудачу с ремдесивиром), мир наконец получит простое в использовании и специфическое лекарство от коронавируса по сравнению с ограниченным и дорогим "коктейлем из антител".

Самое главное - лекарства, прерывая распространение вируса на ранней стадии заболевания, быстро снизят нагрузку на систему здравоохранения за счет уменьшения количества госпитализаций и смертей.

"Просто отличные результаты", - прокомментировал результаты исследования Pfizer декан Университета Брауна доктор Ашиш Джа.