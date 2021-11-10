Ср, 10.11.2021
Компенсации будут выплачиваться людям за побочные эффекты после вакцинации, которые угрожали жизни или повлияли на здоровье человека. Но пока порядок выплаты компенсаций не установлен. Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения
Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения

Рецепт ⟩ Максимально некалорийный и вкусный бургер? Запросто! 🍔

Очередной вкусный рецепт от любительницы ПП-готовки Екатерины!

Ингредиенты: 

  • котлета из куриного филе;
  • 20 г сыра;
  • 2 листа салата Айсберг;
  • 3 дольки помидора;
  • 3 дольки огурца;
  • 3 кольца красного лука.

Для соуса

  • 2 столовые ложки йогурта без добавок;
  • 1 небольшой маринованный/соленый огурец;
  • зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Котлету для бургера (из фарша куриного филе, 1/2 луковицы, 1 яйца и любимых специй) обжариваем на гриле или антипригарной сковороде без масла.
  2. На готовую котлету - кусочек сыра.
  3. Для соуса мелко нарезаем огурец и зелень, перемешиваем с йогуртом.
  4. Нарезаем остальные ингредиенты и складываем бургер

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