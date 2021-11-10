Рецепт ⟩ Максимально некалорийный и вкусный бургер? Запросто! 🍔

RUS TVNETLifestyleКухняМаксимально некалорийный и вкусный бургер? Запросто! 🍔 10 ноября 2021, 13:07Рецепт ⟩ Максимально некалорийный и вкусный бургер? Запросто! 🍔rus.tvnet.lvОчередной вкусный рецепт от любительницы ПП-готовки Екатерины! View this post on Instagram A post shared by Катя пп (@pp_kbitja)Ингредиенты: котлета из куриного филе;20 г сыра;2 листа салата Айсберг;3 дольки помидора;3 дольки огурца;3 кольца красного лука.Для соуса2 столовые ложки йогурта без добавок;1 небольшой маринованный/соленый огурец;зелень по вкусу.Приготовление:Котлету для бургера (из фарша куриного филе, 1/2 луковицы, 1 яйца и любимых специй) обжариваем на гриле или антипригарной сковороде без масла.На готовую котлету - кусочек сыра.Для соуса мелко нарезаем огурец и зелень, перемешиваем с йогуртом.Нарезаем остальные ингредиенты и складываем бургер. ❤️Понравился рецепт? Вот еще несколько: рецептрецептыпродукты питанияздоровое питаниепитаниебургер