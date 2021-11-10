Ср, 10.11.2021
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Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел

Маск потерял миллионы долларов из-за опроса в Twitter

Илон Маск ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, 9 ноября, акции компании Tesla продолжили свое падение - их стоимость снизилась на 12%. По этой причине стоимость активов главы компании Илона Маска с начала недели уменьшилась на 50 миллиардов долларов. Причиной тому - опрос в Twitter, пишут зарубежные СМИ.

На прошлых выходных Маск провел опрос в Twitter, в котором пообещал продать 10% от своих акций компании Tesla, если за это проголосует большинство его подписчиков. Так и вышло, и теперь Маску придется сдержать обещание. Однако, главная причина этого поступка в другом.

Из-за опроса Маск за два дня потерял более 50 миллиардов долларов, по подсчетам агентства Bloomberg. В прошлом рекордным объемом потерь были 36 миллиардов долларов, которые потерял Джефф Безос в 2019 году, разведясь с женой. Несмотря на внушительные потери, Маск по-прежнему богатейший человек на свете. Его состояние на 83 миллиарда больше, чему у Джеффа Безоса. В целом, состояние Маска за год выросло на 70%, а рыночная стоимость Tesla превысила один триллон долларов. 

Эксперты допускаю, что одна из причин, по которой Маск провел такой вопрос, было его желание разозлить законодателей, и у него это вышло. Один из авторов "закона о миллиардерах", сенатор-демократ Рон Вайден, сообщил, что

"то, сколько налогов заплатит (если заплатит) самый богатый человек на свете, не должно зависеть от голосования в твиттере".

Опросом Маска уже заинтересовались власти США. Возможен процесс против миллиардера. Financial Times указывает, что Маск будет должен продать свои 10% акций, исполнив обещание. В противном случае заявление такого масштаба может стать причиной расследования в связи с намеренной манипуляцией ценами акций.

В 2018 году на Маска уже подали в суд - в тот раз он написал в Twitter, что у него достаточно финансов, чтобы сделать Tesla частной компанией. В тот раз Маск договорился со властями, что в дальнейшем будет согласовывать свои высказывания с юристами компании.

Продажа акций, скорее всего, приведет к дальнейшему падению цены акций Tesla. Эксперты также указывают, что сейчас стоимость цен акций Tesla переоценена, поэтому они крайне чувствительны к различным потрясениям, в том числе - к сообщениям Маска. Другой негативный фактор - то, что акции Tesla в основном привлекают внимание тех инвесторов, которые зарабатывают на спекуляции, а не на реальных достижениях компании.


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