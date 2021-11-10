Маск потерял миллионы долларов из-за опроса в Twitter

На прошлых выходных Маск провел опрос в Twitter, в котором пообещал продать 10% от своих акций компании Tesla, если за это проголосует большинство его подписчиков. Так и вышло, и теперь Маску придется сдержать обещание. Однако, главная причина этого поступка в другом.

Из-за опроса Маск за два дня потерял более 50 миллиардов долларов, по подсчетам агентства Bloomberg. В прошлом рекордным объемом потерь были 36 миллиардов долларов, которые потерял Джефф Безос в 2019 году, разведясь с женой. Несмотря на внушительные потери, Маск по-прежнему богатейший человек на свете. Его состояние на 83 миллиарда больше, чему у Джеффа Безоса. В целом, состояние Маска за год выросло на 70%, а рыночная стоимость Tesla превысила один триллон долларов.

Эксперты допускаю, что одна из причин, по которой Маск провел такой вопрос, было его желание разозлить законодателей, и у него это вышло. Один из авторов "закона о миллиардерах", сенатор-демократ Рон Вайден, сообщил, что

"то, сколько налогов заплатит (если заплатит) самый богатый человек на свете, не должно зависеть от голосования в твиттере".

Опросом Маска уже заинтересовались власти США. Возможен процесс против миллиардера. Financial Times указывает, что Маск будет должен продать свои 10% акций, исполнив обещание. В противном случае заявление такого масштаба может стать причиной расследования в связи с намеренной манипуляцией ценами акций.

В 2018 году на Маска уже подали в суд - в тот раз он написал в Twitter, что у него достаточно финансов, чтобы сделать Tesla частной компанией. В тот раз Маск договорился со властями, что в дальнейшем будет согласовывать свои высказывания с юристами компании.