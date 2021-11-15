airBaltic, лиепайские шоферы: кто уже потерял работу из-за отсутствия сертификата

airBaltic отстранила от работы девять сотрудников без сертификатов

С 15 ноября кратковременно отстранены от работы без сохранения заработной платы девять сотрудников airBaltic, которые не смогли предъявить сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, а также не получили первую вакцину от Covid-19.

Несколько сотрудников, которые не смогли привиться по медицинским причинам, продолжают работать в компании удаленно.

Авиакомпания сообщает, что до 15 ноября весь активно работающий персонал авиакомпании, включая экипажи самолетов, прошел вакцинацию. Большинство сотрудников вакцинировались, а еще несколько перенесли Covid-19 за последние шесть месяцев.

В настоящее время в airBaltic работает 1 490 человек, в том числе 228 пилотов и 393 членов экипажа.

В Лиепае из-за непривитых шоферов будут отменены отдельные автобусные рейсы

Из-за непривитых водителей будет нарушено выполнение автобусных маршрутов и рейсов в Лиепае, сообщили в Лиепайском муниципальном агентстве Liepājas sabiedriskais transports.

Пассажиры должны учитывать, что некоторые автобусные маршруты и рейсы не будут выполняться, пока не будет найдено решение. Упор будет сделан на большие автобусы.

Часть водителей автобусов AS Liepājas autobusu parks еще не приступила к вакцинации и в соответствии с постановлением Кабинета министров будет отстранена от выполнения своих обязанностей. В компании также есть водители автобусов, которые находятся на больничном.

За изменениями в расписании движения автобусов пассажиры могут следить на сайте www.liepajastransports.lv в разделе "Расписание маршрутов", где информация будет регулярно обновляться по мере ее предоставления перевозчиком.

Агентство также предлагает пассажирам следить за движением ожидаемого транспортного средства в разделе "Карта в реальном времени" на сайте www.liepajastransports.lv, чтобы убедиться, что рейс начался и выполняется.