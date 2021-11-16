Агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Латвии

Латвия сохраняет стабильную позицию в группе кредитного рейтинга "А" в соответствии с текущей оценкой и других международных рейтинговых агентств.

В том числе текущий кредитный рейтинг уровня "А+", присвоенный Латвии S&P Global, является исторически самым высоким с 1997 года, когда Латвии впервые был присвоен государственный кредитный рейтинг.