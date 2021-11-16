Вт, 16.11.2021
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из рассказов мигрантов на белорусско-польской границе
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Агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Международное агентство кредитных рейтингов Moody's сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне "A3" со стабильной оценкой будущего, сообщает Государственная казна.

Латвия сохраняет стабильную позицию в группе кредитного рейтинга "А" в соответствии с текущей оценкой и других международных рейтинговых агентств.

В том числе текущий кредитный рейтинг уровня "А+", присвоенный Латвии S&P Global, является исторически самым высоким с 1997 года, когда Латвии впервые был присвоен государственный кредитный рейтинг.

В свою очередь кредитный рейтинг, присвоенный Латвии Fitch Raitings, составляет "A-" со стабильной оценкой будущего.


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