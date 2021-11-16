Агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Латвии
Международное агентство кредитных рейтингов Moody's сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне "A3" со стабильной оценкой будущего, сообщает Государственная казна.
Международное агентство кредитных рейтингов Moody's сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне "A3" со стабильной оценкой будущего, сообщает Государственная казна.
Латвия сохраняет стабильную позицию в группе кредитного рейтинга "А" в соответствии с текущей оценкой и других международных рейтинговых агентств.
В том числе текущий кредитный рейтинг уровня "А+", присвоенный Латвии S&P Global, является исторически самым высоким с 1997 года, когда Латвии впервые был присвоен государственный кредитный рейтинг.
В свою очередь кредитный рейтинг, присвоенный Латвии Fitch Raitings, составляет "A-" со стабильной оценкой будущего.