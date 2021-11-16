Сейм поддержал отказ от покупки рояля для Рижского замка

Соответствующее финансирование в размере 183 921 евро решено перенаправить в фонд средств на непредвиденные расходы в бюджете 2022 года.

В контексте бюджета на следующий год несколько политиков призвали направить запланированные на рояль средства на другие цели.

Большинство депутатов не поддержали предложение Алдиса Гобземса ("Закон и порядок") о перераспределении 1,2 млн евро из бюджетной программы Канцелярии президента "Обеспечение деятельности президента государства" в общий бюджет с целью сокращения внешнего долга страны. Гобземс упомянул, что канцелярия президента планировала потратить указанную сумму на укрепление потенциала учреждения, проведение мероприятий по случаю столетия, благоустройство сада замка, организацию саммита Инициативы трех морей и другие мероприятия, что, по мнению депутата, неприемлемо.

В законопроекте "О государственном бюджете на 2022 год", который будет рассматриваться после принятия законопроекта "О среднесрочных рамках бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы", депутаты партии "Республика" предложили направить эту сумму в качестве целевого финансирования на строительство системы вентиляции в Кулдигской больнице, а также в другом предложении рекомендовали перевести указанную сумму из государственного бюджета на покрытие расходов на некомпенсируемые лекарства для лечения онкологических и редких заболеваний.