Точное число оставшихся без работы из-за отсутствия сертификата неизвестно

С 15 ноября в школах Латвии - более 600 открытых вакансий. Рабочие отношения были прекращены с невакцинированными педагогами. Такую информацию предоставил Латвийский профсоюз работников образования и науки. Это означает, что уже в ближайшее время эти люди могут искать новую работу. Государственное агентство занятости (NVA) рассказало ReTV, что уровень безработицы в начале ноября в стране составлял всего 6% - на 1,4% ниже, чем в прошлом году.

NVA отмечает рост безработицы с начала ноября до 6,2%, но данных о причинах потери работы отдельных жителей пока нет.

По информации Министерства экономики (EM), охват вакцинацией среди занятых лиц составил 86%.

"Охват вакцинацией среди работников резко растет, это приятно видеть. Некоторые будут оставаться верны своим принципам. Но это маленькая, маргинальная часть, которая не повлияет на рынок труда в Латвии", - сказала Даце Зиле, руководитель Службы аналитики EM.

Впрочем, данные министерства показывают, что статус безработного получили с 18 октября по 13 ноября всего 8317 жителей. Из них 48% были вакцинированы.

Представитель сервиса отбора персонала CV-Online Latvia Каспарс Котанс рассказал ReTV, что пока еще рано судить о том, насколько сильным будет интерес невакцинированных к поискам новой работы. Однако сейчас работодатели в частном секторе сражаются за каждого работника.

Котанс допускает, что часть невакцинированных останется в "серой зоне" - найдет работу, но не будет платить налоги.

В начале ноября в сети Facebook была создана группа под названием "Работа для невакцинированных", объединившая около 9400 участников.

Там размещены различные объявления о поиске работы невакцинированными людьми. Например, заработка ищут педагоги и работники торговли. Участники группы считают лучшим вариантом для невакцинированных работу онлайн, например, в сфере оказания финансовых услуг.

Многие как особо прибыльную работу отмечают сетевой маркетинг, иначе говоря, распространение косметических продуктов, пищевых добавок и других товаров.

Невакцинированным также предлагают отправиться за границу, например, на стройку в Финляндию или дворником в Швецию или Норвегию.