Фото ⟩ Деглавский мост снова поехал. В него вложили 14,9 млн евро
Во вторник, 23 ноября, было восстановлено движение по мосту Августа Деглава.
Во вторник, 23 ноября, было восстановлено движение по мосту Августа Деглава.
Обширные работы по реновации моста завершены.
С момента открытия моста 55 лет назад это самые крупные работы по его ремонту. Стоимость работ - 14,9 миллиона евро.
Во время работ в конструкции моста были выявлены дополнительные повреждения. Во второй части работ также были отремонтированы опоры и несущие конструкции, устранены деформации, заменены поврежденные детали и восстановлено дорожное покрытие.
Галерея: Движение по Деглавскому мосту восстановлено
В процессе обустройства моста была сделана отдельная велодорожка и расширено пространство тротуара. Планируется, что его смогут использовать участники Праздника песни, направляясь в сторону стадиона "Даугава". Для удобства пешеходов построены лестницы, которые позволят спуститься на улицу Вагону и попасть на стадион "Даугава" во время праздников.
Ремонт моста начался в 2018 году, а вторая часть работ началась 20 сентября прошлого года.
Стоимость первой части работ - 6,7 миллиона евро, второй - 8,2 миллиона.
Ar vēl vienu smagu pagātnes mantojumu esam tikuši galā.— Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) November 22, 2021
Ir paveikts milzīgs darba apjoms, lai A.Deglava pārvadu atjaunotu. Pašlaik vēl notiek pēdējie sagatavošanās darbi, lai jau no rītdienas pār pārvadu atjaunotu satiksmes kustību pilnā apjomā. Patīkamu pārvietošanos! pic.twitter.com/F3whzlM9z7