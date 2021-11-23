Фото ⟩ Деглавский мост снова поехал. В него вложили 14,9 млн евро

Обширные работы по реновации моста завершены.

С момента открытия моста 55 лет назад это самые крупные работы по его ремонту. Стоимость работ - 14,9 миллиона евро.

Во время работ в конструкции моста были выявлены дополнительные повреждения. Во второй части работ также были отремонтированы опоры и несущие конструкции, устранены деформации, заменены поврежденные детали и восстановлено дорожное покрытие.

Галерея: Движение по Деглавскому мосту восстановлено

В процессе обустройства моста была сделана отдельная велодорожка и расширено пространство тротуара. Планируется, что его смогут использовать участники Праздника песни, направляясь в сторону стадиона "Даугава". Для удобства пешеходов построены лестницы, которые позволят спуститься на улицу Вагону и попасть на стадион "Даугава" во время праздников.

Ремонт моста начался в 2018 году, а вторая часть работ началась 20 сентября прошлого года.

Стоимость первой части работ - 6,7 миллиона евро, второй - 8,2 миллиона.