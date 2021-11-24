В Rīgas namu pārvaldnieks не хватает дворников. Теперь пришлось отстранить еще часть

RNP подчеркивает, что нехватка дворников наблюдалась еще до пандемии Covid-19. Многие дома не могут найти дворников на протяжении длительного времени.

В настоящее время ситуация осложняется тем, что компании пришлось отстранить от работы сотрудников, которые не смогли предъявить сертификат Covid-19.

Чтобы обеспечить непрерывное предоставление услуг, предприятие ищет другие способы обслуживания территорий, например, ежедневную уборку все чаще выполняют бригады по уборке, а также внедряются механизированные решения.

Для некоторых зданий пересмотрены подлежащие очистке площади, в результате чего дворники, работавшие неполный рабочий день, теперь наняты на полную ставку и убирают дополнительные территории у домов, у которых нет собственных дворников.

Некоторые здания переняли специально созданные замещающие бригады, оснащенные необходимым оборудованием и транспортными средствами для уборки большего количества зданий. В помощь некоторым дворникам нанят вспомогательный персонал.

"Ситуация динамична, меняется ежедневно, мы принимаем необходимые решения для обеспечения непрерывности обслуживания клиентов. Важно понимать, что профессия дворника становится все более непопулярной и по мере смены поколений содержание территорий и помещений общего пользования жильцов становится все более сложной задачей для компаний по управлению жильем. Поэтому, работая над долгосрочным планом развития, мы внедряем все более широкие возможности для использования технически оснащенных бригад уборщиков", - говорит председатель правления RNP Рональд Нейманис.

Предприятие также приглашает на работу дворников. С начала режима чрезвычайной ситуации в RNP принято 30 новых сотрудников.